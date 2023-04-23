Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanmasına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı

Yayınlanma: 23.04.2023 - 13:36

Güncelleme: 23.04.2023 - 13:36

Geçen aylarda nikah masasına oturan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti ayrıldıklarını duyurmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in evliliği bayram sonrası açacakları davayla son bulacak. Avukatlarına talimat veren ikili anlaşmalı olarak yollarını ayıracak. Mahkemeye sunacakları dilekçede fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirtecek olan ikili karşılıklı hiçbir talepte bulunmayacak.

Çiftin gizlilik talep edecekleri iddia edilen boşanma davasının birçok ünlü ismin işlemler daha hızlı ilerlediği için tercih ettiği Beykoz Adliyesi ya da Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde açılacağı iddia edildi.

Boşanma kararının ardından ilk kez konuşan oyuncu Demet Özdemir, "Çıkan iddialara çok şaşırmadım ama gerçeği yansıtmıyor. Bizim ilişkimizde çıkan dedikodular gibi başımıza bir şey gelmedi. İkimiz de saygı çerçevesi içerisinde ilişkimizi noktalama kararı verdik" açıklamasında bulunmuştu.





