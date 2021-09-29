Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'yi RTÜK'e şikayet etti

29 Eylül 2021 Çarşamba, 09:16

Eski manken Deniz Akkaya, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'le görüşmek için bugün Ankara'ya gittiğini İnstagram hesabın yaptığı paylaşımla duyurdu.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olan Akkaya, 28 Eylül günü programa neden katılmadığını sosyal medya paylaşımı ile açıkladı.

Akkaya, Selin Ciğerci’yi şikâyet etmek için Ankara’ya gittiğini söyledi.

Medyaradar'da yer alan haberine göre, Show TV ekranlarında yayınlanan Bir Başka Güzel adlı moda programıyla anlaştığı konuşulan ve ekranlara çıkmaya hazırlanan Ciğerci'nin karşısında olan Akkaya, çocukların ekran karşısına olduğu saatlerde özel hayatı, FETÖ bağlantıları iddiası ve cinsel kimliği nedeniyle Ciğerci'nin ekranda olmaması gerektiğini savunuyor.

'ŞİKAYET ETMEK İÇİN KANALIMDAN İZİN ALDIM'

Deniz Akkaya kendi Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Değerli izleyicilerimiz günlerdir çabaladığımız konumuz yani gündüz kuşağında Türkiye’de özellikle ailelerin ve çocukların televizyon başında olduğu saatlerde p... elden ele gezen ve cinsel kimliğini pazarlamak dışında bir vasfı olmayan, Fetö terör örgütü ilişkileri bilinen bu şahsı Ankara’da gerekli mecralara şikayet etmek için bugün kanalım Beyaz Tv’den izin aldım. Yarın sizlerle birlikte olacağım. Yarın görüşmek üzere."

CİĞERCİ, AKKAYA HAKKINDA 100 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Selin Ciğerci'nin aldırdığı 3 aylık tedbir kararına uymadığı için Akkaya 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı. Geçtiğimiz ay cezasını çeken Akkaya tahliye olmuştu. Akkaya cezaevinden çıktığı gün Ciğerci'den bir hamle daha geldi. Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla, Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Akkaya hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Dilekçede, Akkaya'nın uzun zamandır kin, nefret ve öfkeyle Ciğerci'ye saldırdığı, ağır hakaret ve iftiralarda bulunduğu belirtildi. Akkaya'nın internet ortamında, yazılı ve görsel medya araçlarında müvekkili hakkında yazılı ve sözlü yayın yapmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verilmesi de istenmişti.