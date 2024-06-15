Deniz Akkaya'nın kızı devlet korumasına alınmıştı... Babasına teslim edildi

Yayınlanma: 15.06.2024 - 11:06

Güncelleme: 15.06.2024 - 11:09

Deniz Akkaya, geçen günlerde iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö'nün telefonuna el koyduğu için fiziksel saldırısına maruz kaldığını ileri sürmüş ve yaşadıklarını sosyal medyadan ifşa etmişti.

Akkaya, kızıyla yaşadıklarının yanı sıra babası ve teyzesiyle ilgili ifşalarda da bulunmuştu.

Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö'nün kendisini 1.5 saat boyunca balkona kilitlediğini ileri sürmüş, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade ederek ailesi ve eski eşi hakkında çarpıcı iddialar ortaya atmıştı.

Yaşadığı olaylar sonrası 16 yaşındaki A.Ö., Çocuk Esirgeme Kurumu‘nda kalmaya başlamıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, velayeti babasına verilen A.Ö., bu gece babası tarafından teslim alındı. Bu anın görüntüsünü avukat Şeyda Yıldırım yayınladı.

"YÜZÜNÜN HEP GÜLMESİ TEK DİLEĞİMİZDİR"

Yıldırım şunları yazdı:

“8.05.2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Sarıyer Çocuk Büro Amirliğince Marmara Çocuk Destek Merkezi’ne teslim edilen Ayşe İstanbul 4. Aile Mahkemesi ve ve İstanbul 3. Çocuk Mahkemesi’nin 14.06.2024 tarihli kararları doğrultusunda az önce babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı. Devam eden yargılama süreçleri ve mevcut yayın yasağı kararları nedeniyle sadece bu kadar bilgi vermekle yetiniyor ve mutluluğumuzun resmini sizlerle paylaşmak istiyorum.. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Marmara Çocuk Destek Birimi, değerli hocalarımız, tüm personel ve Ayşe’nin üstün yararı için emek veren herkese teşekkür ediyoruz.. henüz hiçbir şey bitmiş değil ama bugünün Ayşe’nin yeni hayatının ilk günü olması ve önündeki uzun yıllarda yüzünün hep gülmesi tek dileğimizdir.”