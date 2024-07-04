Deniz Akkaya'ya 'yakalama kararı' iddiası

Yayınlanma: 04.07.2024 - 09:28

Güncelleme: 04.07.2024 - 09:41

Eski manken Deniz Akkaya 16 yaşındaki kızının telefonunu aldığı için kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle Sosyal Hizmetler'e bıraktığı iddiası gündeme oturmuş, sonrasında babası ve dedesi çocuğun velayeti için dava açmıştı.

Mahkeme çocuğun velayetini babası Efe Önbilgin'e verirken, Önbilgin, Akkaya aleyhine tedbir kararı da aldırmıştı. Tüm bu yaşananlar gündemdeki yerini korurken bu kez Akkaya manken ve sosyal medya fenomen Miray İpekler ile adliyelik oldu.

"YÜZ YÜZE GELMEDİK"

Sabah'ın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Miray İpekler, Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu.

10 yıldır mankenlik ve modellik yaptığını, ailesiyle birlikte İstanbul Kadıköy'de yaşadığını, Akkaya ile yüz yüze gelmediğini ancak aynı işleri yapmaları sebebiyle ortak birçok arkadaşları olduğunu söyledi.

SELİN CİĞERCİ YÜZÜNDEN PAYLAŞIM YAPTI

Yine bir başka fenomen Selin Ciğerci ile bir düğünde karşılaştıklarını ve Ciğerci ile çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştıklarını belirten İpekler, "Deniz Akkaya fotoğrafları görmüş. Ciğerci ile Akkaya arasında mahkeme var. Sadece bu yüzden ailemle kalmış olduğum evde escortluk yaptığıma dair paylaşımlar yaptı. Aramızdaki yazışmaları da iznim ve bilgim olmadan sosyal medyada paylaştı" dedi.

"EV ADRESİMİ PAYLAŞTI, TEHDİT ETTİ"

Deniz Akkaya'nın kendisine ait ev adresini de sosyal medyada yaydığını belirten İpekler, ayrıca Akkaya'nın bir televizyon programında aleyhine tehdit edici paylaşımlarda da bulunduğunu ekledi. Şikayetin üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Akkaya hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

İFADEYE GELMEDİ, YAKALAMA KARARI ÇIKTI

İddiaya göre soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Deniz Akkaya savcılığa gelerek ifadesini vermedi. Tebligatlara rağmen ifadeye gelmeyen Akkaya hakkında savcılık yakalama kararı talep etti.

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği Akkaya'nın ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkardı.