Gündemden düşmüyor: Deniz Akkaya, kızıyla olan yazışmalarını ifşa etti

Yayınlanma: 25.06.2024 - 12:55

Güncelleme: 25.06.2024 - 12:55

Deniz Akkaya, geçtiğimiz haftalarda iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö ile yaşadığı bir tartışmayı, sosyal medya hesabından ifşa etmişti. Akkaya'nın yaşadığı tartışmadan sonra aynı evde bulunmamak için Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderdiği kızı, devlet koruması altına alınmıştı.

Yaşanan bu olaylardan sonra Efe Önbilgin, 15 yaşındaki kızının velayetini Deniz Akkaya'dan almak için dava açmıştı. Önbilgin; ilk duruşmada, yaz tatilinde yanında bulunması adına kızının geçici velayetini almıştı. Önbilgin'in açtığı davada A.Ö'nün velayetini tamamen alması, bir sonraki duruşmada görülecek.

Deniz Akkaya, bu kez kızıyla olan yazışmalarını ifşa etti.

46 yaşındaki emekli manken, kızına olan kızgınlığını dile getirerek şu ifadeleri kulladı:

"Şimdi gelelim telefon meselesine... İçinde ne olduğu konusu... Bu dava bitene kadar ya da Ayşe gelip benden özür dileyene kadar bu benim için sır olarak kalacak. Kapımı kırarak evime girmeye çalışanlar, evime uyuşturucu koymaya çalışanlar, bir de bu telefonların peşinde. Haklılar... Boncuk boncuk dizilen yalanlara karşılık gerçekler bu telefonda. Şimdi soruyorum: Benim 16 senedir ilmek ilmek tek başıma bakarak büyüttüğüm kızımın raporlarda bahsettiği zamanlar içerisinde attığı mesajlar. Pek tabii ki bunları ve fazlasını delil olarak kullanacağız... Ama şunu bilmesini isterim Ayşe'cim: Her şey gelir geçer ama benim kalp kırıklığım geçmeyecek."



"Biri, hayatım boyunca en sevdiğimin bana böyle bir üzüntü vereceğini ve benim de bu mesajları yayınlamak zorunda kalacağımı, fazlasını mahkemede suratına okumak zorunda kalacağımı söylese inanmazdım. Bu mesajlar olayın hemen önünde gittiği Roma tatilinden."

"Ve evet çok sinirlendiğim zamanlar oldu ve dozu giderek arttı. Okula gidip ağlamıştır ama okuldaki yetkisiz eleman hanımefendi neden ağladığını tam olarak açıp bana sormuş mudur? Hayır! Çocuğumun spor yapmasını istemem kadar doğal bir şey var mı? Ve spor ancak zorlandığında başarı getiren bir akışkanlıktır."

"Utanmaz, arlanmaz ailem, 'Ayşe'yi bize gönderiyordu' derken sebebini hiç anlattınız mı? Benim ailem için spor önemli bir şey değil. Babam için en iyi çocuk, günde 20 saat televizyon seyreden çocuk. Bunun sebebini de en acı gerçekleriyle anlatacağım zamanı gelince. Evet, çocuğum için en iyisini istedim, yeri geldiğinde spora gitmesini zorladım. Keşke zorlamasaymış, olduğu haline bıraksaymış, tıpkı babası gibi hayatımı yaşamaya devam etseydim."



Deniz Akkaya'nın kızıyla arasında geçen konuşmaların bazıları ise şu şekilde:



