Hakan Aysev, bir süredir aşk yaşadığı Çağrı Özsaatçılar ile birlikteliğini evlilikle taçlandırdı. Peki, Hakan Aysev kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü tenor Hakan Aysev'in eşi kim?

HAKAN AYSEV KİMDİR?

- Hakan Aysev, 10 Ocak 1968 tarihinde Ankara‘da dünyaya geldi. 13 yaşındayken anne ve babası boşandı. Annesinin ısrarı ile konservatuvar sınavlarına girdi ve kazandı. 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’nda müzik eğitimine başladı, 1988 yılında mezun oldu. 1987 yılında 6. Belvedere Şan Yarışması’nda En İyi Genç Şarkıcı ödülünü alarak final konserine katıldı.

- 1988 yılında Konservatuvardan mezun olduktan sonra Viyana‘ya gitti ve Wolfgang Amadeus Mozart‘ın “Cosi fan tutte” operasındaki Ferrando rolü ile Avusturya, Hollanda ve Almanya‘da turneye çıktı.

- 1989 yılının temmuz ayında Salzburg Festivaline katılarak, Joseph Haydn‘ın Acis ve Galatea eserini, operet bestecisi Jacques Offenbach‘ın Les Bavardes operalarında başrolü seslendirdi.

- 1989 yılının Eylül ayında Viyana Devlet Operası’na girdi. 1990 yılında Viyana Devlet Operasının kadrolu sanatçısı oldu. Aynı zamanda Luciano Pavarotti‘nin öğrencisi oldu. 1991 yılında Almanya‘da Koblenz Devlet Operasına katıldı ve birçok eserde rol aldı.

- 1995-1997 yılları arasında Darmstadt Devlet Operasında majör rolleri üstlendi. 1997‘nin mart ayında Norveç‘te Rigoletto, ağustosta Fransa‘da Carmen operalarında sahneye çıktı. Hakan Aysev, bugüne kadar Düsseldorf, Texas, Basel, Bern, Heilderberg operalarında da misafir sanatçı olarak yer aldı. Ayrıca 1997 yılında Verdi/Requiem’in CD kaydını yaptı.

- 1998 yılında Bulutsuzluk Özlemi ile rock-opera konserini gerçekleştirdi. 1999’da Nilüfer ile sahneye çıkan Aysev, ayrıca Tiflis Senfoni Orkestrası eşliğinde Ağrı Dağı Efsanesi'nde rol aldı. 2000-2002 yıllarında İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde Müdür ve Genel Sanat Yönetmenliği yaptı.

- 2005 yılında Buenos Aires Teatro Colon’da König Kandaules operasında başrol oynadı. Barcelona Senfoni Orkestrası eşliğinde Ludwig van Beethoven‘ın 9. Senfoni’sini seslendirdi.Hakan Aysev, İstanbul Opera ve Balesi sanatçısı olarak görev yaptı.

- 2007 yılında Show TV‘de yayınlanan Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada Serap Ezgü‘nün koçluğunu üstlendi. Nebil Özgentürk‘ün yaptığı Türkiye’ye damgasını vurmuş sanatçıların yer aldığı belgeselde Pavarotti’yi canlandırdı.

- 2008 yılından sonra Haliç Üniversitesi‘nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2013 yılında istanbul’dan İzmir Urla’ya taşındı. 2015 yılında İzmir‘de mide küçültme ameliyatı olan tenor Hakan Aysev, verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

HAKAN AYSEV'İN EŞİ KİM?

Türk opera dünyasının tanınan isimlerinden tenor Hakan Aysev, bir süredir birlikte olduğu Çağrı Özsaatçılar ile sade bir törenle dünyaevine girdi.

HAKAN AYSEV'İN ÖZEL HAYATI

1. Evlilik (1988): Sanat hayatının henüz başlarındayken ilk evliliğini gerçekleştirdi.

2. Evlilik (2000): İkinci kez dünyaevine girdi.

3. Evlilik (2008): Pelin Doğan ile nikâh masasına oturdu, ancak çift aynı yıl içinde yollarını ayırdı.

4. Evlilik (2009): Mimar Esen Öncan ile evlendi. Aysev'in "Esen Can" isminde bir kızının dünyaya geldiği bu evlilik, 2013 yılında sona erdi.

5. Evlilik (2016): Vokalist Banu Karaca ile hayatını birleştirdi, çift 2017 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

6. Evlilik (2018): Evren Aysev ile dünyaevine giren sanatçı, bu evliliğini de 2020 yılında noktaladı.

7. Evlilik (2026): Çağrı Özsaatçılar ile hayatını birleştirerek 7. kez mutluluğa "evet" dedi.