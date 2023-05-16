Deniz Çakır'dan kararsız seçmene çağrı: 'Bir lafım var bazı gevşeklere…'

Yayınlanma: 16.05.2023 - 15:45

Güncelleme: 16.05.2023 - 15:58

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını resmen açıkladı.

Yener, ''28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir" dedi.

Yeniden seçim yapılmasıyla gündeme gelen ve oy kullanmayan yurttaşlar arasında önemli bir pay sahibi olan "kararsız" seçmenlerin nasıl bir tavır alacağı merak konusuyken; ünlü oyuncu Deniz Çakır, kararsız seçmenlere seslendi.

"BİR LAFIM VAR BAZI GEVŞEKLERE..."

İkinci tur için oy verme çağrısında bulunan Çakır, ülkede giderek artan çocuk istismarı ve kadın cinayetlerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bir lafım var bazı gevşeklere… Hani şu oy vermeyen kararsızlara… Bu ülkede çocuk istismarcıları affedildi. Kadın mezarlığına döndü ülke… Şimdi kadını hepten yok sayan bir zihniyete yol vermektir kararsız kalmak… ‘Bekar kadınlara sahiplendireceğiz’ diyen bir zihniyetin yolunu açmaktır oy vermemek… ‘Eğitim sistemimize ahiretli öncelikli hale getireceğiz’ diyenlere emanet etmektir çocuklarımızı oy vermemek…

Kararsız kalmak bu ülkeyi karanlığa terk etmektir… Oy verin, oy verin biz güzel insanlarız hatırlayın… Hatırlayın ayrıştırmamanın ne güzel şey olduğunu… Yarın bir kız çocuğunun gözlerinin içine utanmadan bakabilmek için oy verin…”