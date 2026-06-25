Deniz Göktaş kimdir? Komedyen Deniz Göktaş kaç yaşında, nereli?

Stand-up gösterileri ve dijital platformlardaki içerikleriyle son yıllarda adından sıkça söz ettiren Deniz Göktaş, Türkiye'nin yükselen komedyenleri arasında yer alıyor. Kendine özgü mizah anlayışı, gündelik yaşamdan beslenen gözlemleri ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan podcast yayınlarıyla dikkat çeken Göktaş, özellikle genç kuşağın yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Peki, Deniz Göktaş kimdir, kaç yaşında, nereli ve komedi kariyerine nasıl başladı?

DENİZ GÖKTAŞ KİMDİR?

Deniz Göktaş 1995 yılında Ankara'nın Mamak ilçesinde doğdu. Çorumlu işçi-memur bir ailenin oğludur.

Yükseköğrenimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde başladı, aynı üniversitede Psikoloji bölümüne geçti ve bu bölümden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde sinema-televizyon alanında yüksek lisans öğrenim gördü.

Sinema eğitimi almak için gittiği İstanbul'da 2019 yılında TuzBiber Komedi Kulübü'nün düzenlediği açık mikrofona (seyircilerin mikrofonda performans sergileyebildikleri canlı gösteri) katılıp beş dakika sahne aldıktan sonra bu performansının beğenilmesi üzerine komedyenliğe başladı. 2020-2023 yılları arasında çeşitli sahnelerde sergilediği gösterisini 2023'te Ses Tiyatrosu'nda Selam Selam adıyla kaydedip Youtube'da yayımlayarak sonlandırdı.

COVID-19 pandemisi sırasında podcast yayınları yapmaya başladı ve podcast yayınları ile daha geniş bir kitle tarafından tanındı. Spotify’da “Deniz Göktaş’a Ayıracak Vaktim Yok” Deezer'da “Haset” isimli podcast serileri yaptı.

2020–2023 yılları arasında Uykusuz dergisinde mizah yazıları yazdı.

Gibi adlı dizide bir bölüm rol aldı. Ben Tek Siz Hepiniz (2022) adlı kısa filmde oyunculuk yaptı.