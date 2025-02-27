Deniz Uğur'dan sosyal medya fenomenlerinin oyuncu olmasına tepki: 'Maymun daha çok izlenir'

Yayınlanma: 27.02.2025 - 14:22

Güncelleme: 27.02.2025 - 14:59

Oyuncu Deniz Uğur, eşi Erdinç Gülener ile katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve sektöre dair sert eleştirilerde bulundu. Uğur, yetenekli oyuncuların göz ardı edilmesine tepki göstererek, "Gerçekten yetenekli insanların öne çıkması lâzım, sektörde tekelleşme olmamalı" dedi.

SOSYAL MEDYANIN OYUNCULUK SEÇİMLERİNDEKİ ROLÜNE TEPKİ



Deniz Uğur, sosyal medyanın oyuncu seçimlerinde etkili olmasını da eleştirdi.

Bu durumun sanatla bağdaşmadığını vurgulayan Uğur, şunları söyledi:

"Birinin milyonlarca takipçisi olması, onun oyunculukta başarılı olduğu anlamına gelmez. Sosyal medya bambaşka bir mecra... Ben de kullanıyorum ama görüşlerimi paylaşmak için... Entelektüel seviyesi yüksek insanlar daha çok beni takip ediyor. Ama influencer olmak için hiçbir şey olmanıza gerek yok. Atom fizikçisi de influencer olabilir, dans eden bir maymun da... Ama inanın maymun daha çok izlenir."

SEVGİLİLER GÜNÜ'NE DÖNÜK KOMİK AÇIKLAMALAR



14 Şubat Sevgililer Günü'nü nasıl geçirdikleri sorulması üzerine çift, kahkahalar içinde o günün hikayesini anlattı.

Uğur, "Yeni bir mobilya aldık ama eskisini alacaklarını sanıyorduk. Yenisini getirenler, ‘Bunu da biz mi indireceğiz?’ dedi. Sonunda sevgililer günümüz koltuk taşıyarak ve temizlik yaparak geçirdik" dedi.

"BU YAZ DENİZE İLK BİZ GİRECEĞİZ"



Geçtiğimiz yıl iş nedeniyle eşiyle tatil yapamadığını belirten Deniz Uğur, bu yaz tatil planlarından bahsetti: "Bu sene Kıbrıs’a kaçıp denize ilk biz girmek istiyoruz."