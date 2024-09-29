Denize bırakılan en eski mesaj 132 yıl sonra bulundu

Yayınlanma: 29.09.2024 - 13:39

Güncelleme: 29.09.2024 - 13:39

Tonya Illman, 2018 yılında Avustralya'daki Wedge Adası'nın hemen kuzeyindeki bir plajda, daha sonra 132 yıllık bir şişe içinde mesaj olduğu ortaya çıkan bir şeye rastladı.

IFL Science'ın haberine göre; Illman o sırada yaptığı açıklamada, “Eski ve hoş bir şişeye benziyordu, ben de kitaplığımda güzel durabileceğini düşünerek aldım” dedi. “Oğlumun kız arkadaşı kumu dökmeye gittiğinde notu bulan kişi oldu."

ALMANCA BİR EL YAZISI

"Not nemliydi, sıkıca sarılmıştı ve iple sarılmıştı. Eve götürüp kuruttuk ve açtığımızda üzerinde çok silik bir Almanca el yazısı olan basılı bir form olduğunu gördük.”

Illman ve kocası internette yaptıkları bazı araştırmalardan sonra, bu bulgunun Alman Deniz Gözlemevi tarafından yürütülen 69 yıllık bir sürüklenme şişesi deneyinin (okyanus yüzeyindeki akıntıları incelemek için kullanılan bir deney) bir parçası olabileceğinden şüphelendiler.

Bu şişelere yerleştirilen notlarda, denize atıldıkları tarih, bunun gerçekleştiği koordinatlar, geminin adı ve rotası ve şişeyi bulan kişiden, ne zaman ve nerede bulunduğuna dair ayrıntılarla birlikte Alman Deniz Gözlemevi'ne veya bir Alman konsolosluğuna iade etmesi isteniyordu.

GALLER'DEN ENDONEZYA'YA GİDEN BİR GEMİDEYDİ

Illman tarafından bulunan nottaki ayrıntılar, şişenin 1886 yılında Galler'in Cardiff kentinden Endonezya'nın Makassar kentine giden bir gemide bulunduğunu göstermektedir.

Batı Avustralya Müzesi'ndeki ve Alman Deniz Gözlemevi'nin günümüzdeki şubelerindeki uzmanların - kağıdın tarihlendirilmesi ve el yazısı karşılaştırmalarını da içeren - incelemelerinin ardından, bu bulgunun şimdiye kadar bulunan en eski şişe içindeki mesaj olduğu doğrulandı.