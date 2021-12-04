Star TV, 'Ada Masalı' dizisinin final tarihi değiştirdi: Sebebi belli oldu

04 Aralık 2021 Cumartesi, 12:48

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un paylaştığı Ada Masalı dizisi, yaz aylarında seyirciyle buluşmuş ve büyük beğeni toplamıştı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla yeni sezonda da devam eden Ada Masalı, iddialı rakipleri karşısında reyting listelerinde geride kaldı.

Haber Global'de yer alan habere göre, Star TV'de yayınlanan Ada Masalı'nın 8 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 25. bölümle birlikte ekrana veda etmesi planlanmıştı.

YENİ DİZİYLE ÇAKIŞTI

Ancak dün yapılan açıklamada Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken'in ilk bölümünün de aynı akşam ve saatte yayınlanacağı duyuruldu.

Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken'in ilk bölümü ise 8 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekranlarda olacak.

Ada Masalı’nın final bölümü 11 Aralık Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

FİNAL KARARI HAYRANLARINI KIZDIRMIŞTI

Geniş bir hayran kitlesi bulunan dizinin final kararı alması hayranlarını üzmüştü. Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yapan izleyiciler, "Bu dizi final yapamaz" yorumlarında bulunmuştu.