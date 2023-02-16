Kanal D muhabiri İbrahim Konar kimdir? İbrahim Konar hangi kanallarda çalıştı?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 17:35

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 17:39

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yarattığı ağır tahribatın yaraları sarılmaya çalışılırken, yürekleri sızlatan kayıp hikayeleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Kanal D muhabiri İbrahim Konar da depremde ailesinden 10 kişiyi kaybetti. İbrahim Konar'ın yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

İBRAHİM KONAR KİMDİR?

İbrahim Konar, 2012'de Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Aynı zamanda 2015'te Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitimini tamamladı. Profesyonel kariyerine 2011'DE Show TV'nin ''Show Klüp'', ''Cumartesi Sürprizi'' ve ''Pazar Sürprizi'' programlarında yönetmen yardımcısı olarak başladı. 2013'te bu pozisyondan ayrılan Konar, 2014'ün Mart ayına kadar Show Tv'de yayımlanan Simge Fıstıkoğlu İle Yeni Bir Gün programında editörlük ve muhabilirlik yaptı.

2014'ün Mart ayından 2014'ün Eylül ayına kadar İclal Aydın'la Hayat Güzeldir programında editörlük, 2014'ün Ağustos ayından Eylül ayına kadar Show TV'de muhabirlik yaptı. 2014'ten bu yana Show Tv'de ve 2018'in Mayıs ayından bu yana Kanal D'te muhabirlik yapmaktadır. Ayrıca 2021'in Eylül ayından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinde öğretmenlik yapmaktadır.

DEPREMDE AİLESİNDEN 10 KİŞİYİ KAYBETTİ

İbrahim Konar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesinden 10 kişiyi kaybettiğini aktardı. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Konar, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin başı sağolsun. Kahramanmaraşlılar adına CNN TÜRK-Kanal D ailesine teşekkür ederiz. Büyük bir acı ülke adına, kolay bir şey değil. Cumhuriyet tarihinden itibaren böyle bir şey görülmemiş. Birçok depreme gittik, ilk kez ne yazık ki kendi ailem için çalışmayı sürdürdüm. Peş peşe 7 cenazeyi çıkardık ne yazık ki. Amcamın ailesinden 7 kişi hayatını kaybetti, başka bir enkaz vardı orada da amcamın kızı yaşamını yitirdi. 2 kızları kurtarıldı. Oradan 5 yaşındaki yeğenimizi sağ çıkardı ekipler, onun mutluluğu inanılmaz. Tüm aile üyeleri peş peşe çıktı, onu görüyorsun inanamıyorsun."