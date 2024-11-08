Depresyona karşı 'Hayata Varım' projesi başlatıldı

Yayınlanma: 08.11.2024 - 17:16

Güncelleme: 08.11.2024 - 17:16

Projede, ruh sağlığına gereken önemin verildiği bir toplumun oluşturulması ve bireylerin gerekli profesyonel desteği çekinmeden aramak için güçlendirilmesi hedefleniyor.

DEPRESYONUN GÖRÜLME ORANI DÜNYA GENELİNDE ARTIŞ GÖSTERİYOR

Psikiyatri Bilimleri ve Araştırmaları Derneği (PİBAD) Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu ruh sağlığı bozukluklarında ve özellikle de depresyonun görülme oranında dünya genelinde artış görüldüğünü ¹ belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Sosyo-ekonomik koşullar, önemli yaşam olayları ve stres faktörleri bu artışa katkıda bulunmuştur. Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde 280 milyon insanın1 depresyonla mücadele ettiğini bildiriyor. Özellikle depresyonun görülme sıklığı kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla.² Türkiye’de ise depresyonun yaygınlığının yaklaşık %9 oranında olduğu, vakaların %60’ının ise teşhis edilmediği tahmin ediliyor.³”

“DÜŞÜNEN ADAM” DA “HAYATA VARIM” DİYOR

Viatris Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Esin Eylem Sönmez projenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Hemen herkes heykeltıraş Auguste Rodin tarafından yapılan 'Düşünen Adam' heykelini bilir. Türkiye’deki replikası, ülkenin en tanınmış heykellerinden biridir. Türkiye’de 'Düşünen Adam' genellikle depresyon gibi ruh sağlığı bozukluklarını temsil eden bir sembol olarak kullanılır. Bu özel heykelin yapımına heykeltıraş Kemal Künmat tarafından başlanmış; heykelin eksik kalan kolu ise o dönemde depresyon tedavisi gören Yüzbaşı Mehmet Pişdar tarafından tamamlanmıştır. Bu heykelin bir depresyon hastası tarafından tamamlanması projemizin hazırlığında bize ilham verdi.

Bu projede 'Düşünen Adam’ı sosyal farkındalık sayesinde tereddüt etmeden ihtiyaç duyduğu profesyonel desteği alarak hayata katılabilen, üretebilen, sevdikleriyle vakit geçirebilen ve kendini sağlıklı ve güvende hissedebilen bir birey olarak zihnimizde canlandırdık. Yeşil Şemsiye figürü ise rengi ile doğanın iyileştirici gücünü simgelemesinin yanı sıra olumsuz düşüncelerden korunmayı da temsil ediyor."

“RUH SAĞLIĞI TEMEL BİR DAYANAKTIR”

Viatris Rusya/Türkiye Bölge Başkanı Tayga Kaan Hilal ise proje ile ilgili şunları söyledi:

"Depresyon hakkında farkındalığı artırmayı ve bireyleri ihtiyaç duydukları profesyonel desteği aramaya teşvik etmeyi amaçlayan güçlü bir girişim olan 'Hayata Varım' projemizi tanıtmaktan gerçekten onur duyuyorum. Ruh sağlığı genel esenliğimizin temel bir dayanağıdır. Biz de “Hayata Varım” projesi ile, iyileşme yolunda o kritik ilk adımı atmakta zorluk yaşayan bireyleri bu konuda güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sosyal farkındalığı artıran bu gibi projeler ile ruh sağlığı bozukluklarına ilişkin damgalamaların önüne geçebilir ve depresyon ile mücadele eden bireylerin bu yolculukta yalnız hissetmemelerini sağlayabiliriz."