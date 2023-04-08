Dertleşirken dikkat! 'Dedikodu' boşanma sebebi olabilir

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 14:08

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 15:04

Kayseri Baro Avukatı Emir Akpınar, iş ve arkadaş ortamında eş dedikodusunun yapılmasının boşanma ve tazminat sebebi olduğunu söyledi.

Daha öncesinde böyle bir kararın olmadığını ama artık bu sebebin ayrı bir boşanma ve tazminat sebebi kabul edildiğini söyleyen Avukat Emir Akpınar, “Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu yerleşik kararlarda eşin dedikodusunu iş ve arkadaş ortamlarında yapmak boşanma sebebi ile birlikte hakkaniyete uygun da bir tazminata hükmedilmesi gerektiği şeklinde kararları mevcuttur" dedi.

AYRI BİR BOŞANMA SEBEBİ OLARAK KABUL EDİLDİ

Akpınar, "Yerel mahkemeler, istinaf mahkemeleri geçtiğimiz dönem vermiş oldukları kararlarda iş ve arkadaş çevresinde boşanma aşamasında olduğu eşinin dedikodusunu yapmayı tazminat ve boşanma sebebi olarak görmemekteydi. Ancak Yargıtay’a uyuşmazlıkların taşınması neticesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşin iş ve arkadaş ortamında dedikodusunu yapmayı ayrı bir boşanma sebebi olarak ve tazminat sebebi olarak kabul etmiştir” diye konuştu.

Akpınar, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından görülen bir davada çıkan kararla ilgili olarak, şöyle konuştu: