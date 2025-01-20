Derya Alabora'dan 'Mert Ramazan Demir' yanıtı

Yayınlanma: 20.01.2025 - 17:09

Güncelleme: 20.01.2025 - 17:09

Derya Alabora, 'Gece Diyarı' adlı tiyatro oyununun galasına katıldı. Neşeli haliyle dikkat çeken sanatçıya, Yalı Çapkını dizisiyle ilgili kulislerde dolaşan bir iddia soruldu.

Yalı Çapkını'nda Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'in, zaman zaman sette rol arkadaşlarını beklettiği, hatta bir keresinde tenis oynayama gittiği için saatlerce beklemelerine neden olduğu öne sürüldü.

'NEDEN ÇOCUK BENİ BEKLETSİN?'

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 'Ayla' rolünün hikâyesi bittiği için diziden ayrıldığını belirten usta oyuncu, "Hiç öyle bir şey yok. Neden çocuk beni bekletsin? Aşk olsun. Ben bekletilecek kadın mıyım? Böyle bir şey var mı? Sen beni bekletir misin? O zaman Mert bekletir mi? Hayır, asla bekletmez. Demek ki, dedikodu" dedi.