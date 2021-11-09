Derya Baykal, çok konuşulan Ferhan Şensoy paylaşımına açıklık getirdi
Üç ay önce yaşamını yitiren usta isim Ferhan Şensoy’un eski eşi Derya Baykal, Şensoy’un ölümü sonrasında yaptığı dikkat çeken paylaşım hakkında ilk kez konuştu. Derya Baykal, "Bir ağıt olduğu için içimden onu koymak geldi. Fazla anlamlar yüklemeyin, başka bir amaç yok" dedi.
Usta oyuncu Ferhan Şensoy 31 Ağustos’da hayatını kaybetmiş, Derya Baykal, Şensoy’un ölümünün ardından sosyal medya hesabından eski eşi ile sahneledikleri tiyatro oyunundan bir bölümü paylaşmıştı. O paylaşım ise merak konusu olmuştu.
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta' programının konuğu Derya Baykal yaptığı paylaşım hakkında ilk kez konuştu.
'FAZLA ANLAMLAR YÜKLEMEYİN, BAŞKA BİR AMAÇ YOK'
Derya Baykal o paylaşımın altına “Güle güle ustam" notunu düşerek eski eşine bir kez daha veda etmiş, türkünün sözleri dikkat çekmişti.
Yaşananların ardından ünlü oyuncu Baykal “Ferhan'la birlikte oynadığım, çok sevdiğim, iki saf aşığın hikayesini anlatan bir oyundu. Bir ağıt olduğu için içimden onu koymak geldi. Fazla anlamlar yüklemeyin, başka bir amaç yok” dedi.
Eski eşine olan sevgisini ve saygısını belirten Baykal, “Ferhan Şensoy benim çocuklarımın kıymetli babası, torunlarımın dedesi, benim dostum” ifadelerine yer verdi.
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