Derya Uluğ kimdir? Derya Uluğ kaç yaşında?

15 Temmuz 2022 Cuma, 16:34

21 Şubat 1986 tarihinde İzmir‘de doğdu ve büyüdü. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan Derya Uluğ, henüz 8 yaşındayken bir radyonun düzenlediği ses yarışmasında dinleyenlerin oyları ile 1.nci seçilmiştir. 9 yaşında Nursal Ünsal Birtek’in yönettiği Rakım Elkutlu İzmir musiki derneği çocuk korosuna başladı. Nota ve nazariyat eğitimi gördü. 11 yaşında Keman eğitimine başladı. Bu süreçte bir çok yerde konserlerde enstrumanist ve solist olarak yer aldı. 15 yaşında 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölüm başkanı Alper Kazancıoğlu’ndan şan dersleri almaya başladı. Bu süreçte gelen teklifler üzerine İzmir’de profesyonel olarak sahne almaya başladı. Jazz ve Türkçe pop söyledi. 16 yaşında Zafer Çebi’den piyano dersi almaya başlayıp onunla aynı sahneyi paylaştı.

Muğla Üniversitesi’nde müzik öğretmenliğinden keman bölümünden mezun olan İzmirli şarkıcı, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında İlk dönem Alaaddin Yavaşça’dan türk müziği eğitimi aldı 2. Dönem opera ve konser şarkıcılığı bölümüne geçiş yaparak yüksek lisansını tamamladı.

3 yıl Ebru Gündeş‘in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albümünü çıkarmak üzere sanatçının yanından ayrılmıştır. İlk albümünü 2016 yılında Okyanus isimli single’ı ile çıkarmıştır. Okyanus’un söz ve müzik kendisine ve Asil Gök’e, düzenlemesi Burak Yeter’e aittir. Şarkının klibi youtube’da 100 milyonu geçtikten sonra yapım şirketi DMC tarafından altın plakla ödüllendirilmiştir.

Derya Uluğ, 13 Kasım 2016’da düzenlenen 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri‘nde “En İyi Çıkış Yapan Solist” ödülünü kazanmıştır.

DERYA ULUĞ ŞARKILARI



"Okyanus" (2016)

"Canavar" (2017)

"Sen Maşallah" (Güven Yüreyi ile birlikte) (2017)

"Nabız 180" (2017)

"Ne Münasebet" (2018)

"Ayrılığın Yükü Ağır" (Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları) (2018)

"Sürgün Aşkımız" (Emrah Karaduman ile birlikte) (2018)

"Kafalar Karışık" (Ece Seçkin ile birlikte) (2018)

"Ah Zaman" (2019)

"Göremedim Bi de Sen Bak" (2019)

"Leyla & Mecnun" (Cem Belevi ile birlikte) (2020)

"Şu Saniye" (Akustik Cover) (2020)

"Perişanım Şimdi" (Akustik Cover) (2020)

"Yağdır" (Akustik Cover) (2021)

"Kanunlar Gibi" (2021)

"Bizim Çocuklar" (Mustafa Sandal, Eypio & Irmak Arıcı ile) (2021)

"Kanunlar Gibi" (Akustik) (Metehan Köseoğlu ile) (2021)

"Sana Çıkıyor Yollar" (Kaderimin Oyunu Orijinal Dizi Müziği) (2021)

"Canım Dediklerim" (Saygı Albümü: Bergen) (2022)

"Hadi Çal" (Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1) (2022)















