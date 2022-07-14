Gianni Versace kimdir? Gianni Versace nasıl öldü?

14 Temmuz 2022 Perşembe, 18:20

Versace 2 Aralık 1946 yılında İtalya'da doğdu. Annesinin bir giyim dükkanı olan Versace küçük yaşlarda kendi tasarladığı kıyafetleri annesinin dükkanında satmaya başladı. 25 yaşında moda tasarımcılığı alanında çalışmak üzere Milano’ya taşındı.

1970'li yılların ortalarında yeteneği, Genny ve Callaghan gibi ünlü firmaların yetenek avcılarının dikkatini çekti. Complice firması, süet ve deri koleksiyonları tasarlamak üzere Versace’yi işe aldı. Burada gösterdiği başarının ardından kendine güven kazanan modacı, kadınlar için tasarladığı ilk koleksiyonunu sundu. Aynı yılın Eylül ayında ise ilk erkek koleksiyonu piyasaya sürüldü.

Modacı, mini etekleri geri getiren, taytları tekrar ön plana çıkaran ve büstiyerleri gece kıyafetlerine sokan isim oldu. 1978 yılında Versace markasını kurdu. 10 yıldan az bir süre içinde, Versace 808 milyon dolar değerinde bir imparatorluk yarattı. Madonna, Jon Bon Jovi, Tina Turner, Tupac Shakur, Naomi Campbell gibi ünlüleri reklamlarında kullandı. Aynı zamanda rock'n roll endüstrisindeki isimlerin ihtiyaçlarına da karşılık veriyordu, müşterileri arasında Michael Jackson, Phil Collins, Bruce Springsteen, George Michael, Kate Moss, Eric Clapton ve Elton John gibi isimler bulunuyordu. Prenses Diana ve Prenses Caroline de müşterileri arasındaydı. 1982 yılında ise kariyerinde yepyeni bir sayfa açmaya, tiyatro kostümleri tasarlamaya başladı. 90'lı yıllarda ok nadir görülen bir hastalık olan iç kulak kanseri teşhisi konuldu. Hastalıkla mücadele ettiği süreçte işleri kardeşi Donatella Versace devraldı.

Gianni Versace kendisi gibi modacı Antonio D'Amico ile 15 yıldır süren bir birliktelikleri vardı.

GİANNİ VERSACE NASIL ÖLDÜ?

15 Temmuz 1997’de, her sabah yaptığı gibi yürüyüşe çıktığı bir anda, Miami Beach, Florida’da silahla vurularak öldürüldü. Ölümü moda camiasında şok etkisi yarattı. Cenaze töreni Duomo di Milano'da yapıldı. Gianni Versace seri katil Andrew Cunanan tarafından öldürüldü. Andrew Cunanan daha önce 4 kişiyi öldürmüştü. Andrew Cunanan 22 Temmuz 1997'de saklandığı evde intihar ederek öldü.