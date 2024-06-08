'Despicable Me 4'ten yeni tanıtım...

Yayınlanma: 08.06.2024 - 20:36

Güncelleme: 08.06.2024 - 20:36

Despicable Me 4'ün vizyona girmesine sadece birkaç hafta kala, Illumination stüdyosu, Steve Carell'in de yer aldığı film için büyük bir kutlama yaparak, süper kahraman filmlerinin oyun kitabından ilham alan yeni bir evren tanıttı: Megaverse. Bu yeni evren, Minyonlar zaman çizelgesinin bir uzantısı olarak tanımlanıyor ve en son fragmanda beş Mega Minyonun maceralarını içeriyor.

Despicable Me 4'ün resmi X hesabında yayımlanan bir videoda, Steve Carell, bu animasyon filminin süper serum minyonlarımız için sadece bir başlangıç olduğunu belirtti. Carell, Megaverse'in, Mega Minyonların yer alacağı bir dizi "proje" içerdiğini açıkladı.

Örneğin, 2027'de çıkacak olan Mega Minions solo filmi, beş minyonun kendilerini Anti-Villain League'e layık olduklarını kanıtlama çabalarını anlatacak. Daha sonra, 2034 yılında Mega Minions Mega Musical! adlı bir müzikal yayımlanacak. Ve bu projelerle sınırlı değil! Web sitesi ayrıca, 2101 yılında Mega Minyonlar hakkında bir TV şovunun yayınlanacağını, ancak konunun hala gizli olduğunu belirtti.

Çılgın Hırsız (Despicable Me) serisi, 2010 yılında ilk kez gösterime girdiğinden bu yana en yüksek hasılat yapan animasyon film serilerinden biri oldu ve genel olarak en yüksek hasılat yapan film serileri arasında 15. sırada yer aldı. İlk film, Rotten Tomatoes'ta yüzde 80'lik bir eleştirmen notu aldı ve "En İyi Animasyon Filmi" dalında Altın Küre'ye aday gösterildi. Ayrıca küresel gişede 543 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.