Dev akvaryumda trajik olay... Flaşlardan ürktü kendini öldürdü!

Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:59

Güncelleme: 09.02.2024 - 13:48

Bugünlerde sosyal medyada yeniden viral olan 2013 yılına ait görüntülerde, Japonya'daki devasa bir akvaryumun etrafında toplanmış bir grup insan görülüyor.

Bazıları sadece etrafta yüzen balıkları izlerken, bazıları da onların fotoğraflarını çekmek için kameralarını çıkarıyor ve flaş patlamaları görüntülerde açıkça görülüyor.

Flaşlardan gelen ışık yoğunlaştıkça, özellikle büyük bir orkinos üzerinde olumsuz bir etki yarattığı görülüyor; orkinos flaşlara tepki olarak kendini cama çarpıyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bunun, kendisine zarar vermek için yaptığı kasıtlı bir girişim olduğunu söylüyor.

Ne yazık ki, söz konusu balığın öldüğü bildirildi...

FLAŞLAR, CANLILARI NEDEN RAHATSIZ EDİYOR?

Uzmanlara göre, akvaryum tankları genellikle yüksek oranda yansıtıcı nitelik taşıyan akrilik bir malzemeden yapılır ve camın diğer tarafındaki balıkların görüşünü olumsuz etkileyebilir.

Klibi paylaşan bir Reddit kullanıcısı "İşte, bu yüzden akvaryumlarda flaşlı fotoğraf çekimine izin verilmemeli. Balıklar camı göremiyor ve flaşlar, sudan yansıyan yansıtıcı ışığa benzediği için suyun o yönde devam ettiğini sanıyor" dedi.

Bir başkası ise şunları yazdı: "Çoğu hayvanat bahçesi ve akvaryumun flaşlı fotoğraf çekimini kısıtlamasının bir nedeni var çünkü hayvanların kafalarını karıştırıyor ve onları rahatsız ediyor..."

ORKİNOSLAR: OKYANUSUN FERRARİLERİ

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na (WWF) göre, bazı orkinos türleri 'okyanusun Ferrarileri' olarak kabul edilir ve yüzme hızları saatte 70 km'ye kadar çıkabilir.

Suda bu kadar hızlı hareket etme kabiliyetine sahip olan Atlantik mavi yüzgeçli orkinosunun boyu 10 metreye ulaşabilirken ağırlığı da 2 tona kadar çıkabilir.

Eşsiz vücut şekilleri ve güçlü yüzgeçleri onlara, okyanusta büyük bir hızla yol almalarını sağlayan 'özel yüzme kaslarını' kazandırmıştır.