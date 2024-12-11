Devrim Saltoğlu kimdir? Devrim Saltoğlu nereli ve kaç yaşında? Devrim Saltoğlu dizileri...
Oyuncu Devrim Saltoğlu, "Kuruluş Osman" dizisinde güçlü bir Moğol komutanını canlandıracak. Peki, Devrim Saltoğlu kimdir? Devrim Saltoğlu nereli ve kaç yaşında? Devrim Saltoğlu dizileri...
Oyuncu Devrim Saltoğlu, "Kuruluş Osman" dizisinde güçlü bir Moğol komutanını canlandıracak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizideki ayrılıkların ardından, 6. sezonda hikâyeye önemli bir karakter ekleniyor. Burak Özçivit'in başrolünde olduğu diziye güçlü bir Moğol komutan karakteri dahil edildi. Bu rolü, başarılı oyuncu Devrim Saltoğlu canlandıracak. Peki, Devrim Saltoğlu kimdir? Devrim Saltoğlu nereli ve kaç yaşında? Devrim Saltoğlu dizileri...
DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR?
Devrim Saltoğlu, 30 Haziran 1973 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Sırasıyla, Trabzon Anadolu Lisesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü ve A.Ü Devlet Konservatuvarı tiyatro oyuncululuğu mezunudur. Üniversite eğitiminden sonra Devlet Tiyatroları ve çeşitli özel tiyatrolarda yer alan Devrim Saltoğlu, ardından Salt Tiyatro'yu kurdu. Kameralar karşısına ilk kez Üvey Baba isimli dizi ile geçti ve pek çok tiyatro oyununda yer aldı.
SAHİP OLDUĞU ÖDÜLLER
V. Lions Tiyatro Ödülleri : "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" . Agır Roman (oyun) – 2005
ROL ALDIĞI TIYATRO OYUNLARI
Deli
Ağır Roman (oyun)
Şaşkın Aşıklar
Medya Medya Nereye
Misafir
Hâkimiyet-i Milliye Aşevi
Bir Kış masalı
Kulaktan Kulağa
Billur Köşk Masalı
Son
Lefty' i Beklerken
Yeşil Gece
Ah Şu Gençler
Kral Üşümesi
FİLMOGRAFİSİ
Bir Zamanlar Kıbrıs
Güvercin
Bedel
Yağmur: Kıyamet Çiçeği
Osmanlı'da Derin Devlet
Kızım Nerede
Korku
Kirli Oyunlar
İhanet
Kapadokya Düşleri
Goncakaranfil
Sıla
Keloğlan Kara Prens'e Karşı
Kayıt Dışı
Melekler Adası
Asmalı Konak - Hayat
Asmalı Konak
90-60-90
Üvey Baba 2000
Gonca Karanfil
Kapadokya Düşleri
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