Yayınlanma: 11.12.2024 - 11:25

Güncelleme: 11.12.2024 - 11:25

Oyuncu Devrim Saltoğlu, "Kuruluş Osman" dizisinde güçlü bir Moğol komutanını canlandıracak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizideki ayrılıkların ardından, 6. sezonda hikâyeye önemli bir karakter ekleniyor. Burak Özçivit'in başrolünde olduğu diziye güçlü bir Moğol komutan karakteri dahil edildi. Bu rolü, başarılı oyuncu Devrim Saltoğlu canlandıracak. Peki, Devrim Saltoğlu kimdir? Devrim Saltoğlu nereli ve kaç yaşında? Devrim Saltoğlu dizileri...

DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR?

Devrim Saltoğlu, 30 Haziran 1973 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Sırasıyla, Trabzon Anadolu Lisesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü ve A.Ü Devlet Konservatuvarı tiyatro oyuncululuğu mezunudur. Üniversite eğitiminden sonra Devlet Tiyatroları ve çeşitli özel tiyatrolarda yer alan Devrim Saltoğlu, ardından Salt Tiyatro'yu kurdu. Kameralar karşısına ilk kez Üvey Baba isimli dizi ile geçti ve pek çok tiyatro oyununda yer aldı.

SAHİP OLDUĞU ÖDÜLLER

V. Lions Tiyatro Ödülleri : "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" . Agır Roman (oyun) – 2005

ROL ALDIĞI TIYATRO OYUNLARI

Deli

Ağır Roman (oyun)

Şaşkın Aşıklar

Medya Medya Nereye

Misafir

Hâkimiyet-i Milliye Aşevi

Bir Kış masalı

Kulaktan Kulağa

Billur Köşk Masalı

Son

Lefty' i Beklerken

Yeşil Gece

Ah Şu Gençler

Kral Üşümesi

FİLMOGRAFİSİ

Bir Zamanlar Kıbrıs

Güvercin

Bedel

Yağmur: Kıyamet Çiçeği

Osmanlı'da Derin Devlet

Kızım Nerede

Korku

Kirli Oyunlar

İhanet

Kapadokya Düşleri

Goncakaranfil

Sıla

Keloğlan Kara Prens'e Karşı

Kayıt Dışı

Melekler Adası

Asmalı Konak - Hayat

Asmalı Konak

90-60-90

Üvey Baba 2000

Gonca Karanfil

Kapadokya Düşleri