Burcu Cavrar kimdir? Sen Ağlama İstanbul dizisinin Şirin'i Burcu Cavrar kaç yaşında, nereli?
Son olarak "Ömer" dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Burcu Cavrar’ın yeni projesi Sen Ağlama İstanbul oldu. Peki, Burcu Cavrar kimdir? Sen Ağlama İstanbul dizisinin Şirin'i Burcu Cavrar kaç yaşında, nereli?
Burcu Cavrar’ın yeni projesi Sen Ağlama İstanbul oldu. Peki, Burcu Cavrar kimdir? Sen Ağlama İstanbul dizisinin Şirin'i Burcu Cavrar kaç yaşında, nereli?
BURCU CAVRAR KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Burcu Cavrar, 1989, İstanbul doğumlu. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. Son yıllarda Aşkın Bedeli, Gönül İşleri, Poyraz Karayel ve Siyah Beyaz Aşk gibi dizilerde yer alma başarısını gösterdi. Siyah Beyaz Aşk dizisinde hayat verdiği Hülya karakteri ile sevilmiş ve tanınmıştır.
Burcu Cavrar, 2019 yılında Ramo dizisinde Cavidan, 2021’de rol aldığı Mahkum dizisinde Ceyda karakterini canlandırdı. Tiyatro çalışmaları yanı sıra yeni dizi projelerinde yer almayı sürdürmektedir.
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