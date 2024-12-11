Soli Özel kimdir, nereli, kaç yaşında? Soli Özel'in hayatı...
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Soli Özel arasında canlı yayın programında gergin anlar yaşandı. Özel'in 'emrivaki' konuştuğunu savunan Ortaylı, yayını terk etti. Peki, Soli Özel kimdir, nereli, kaç yaşında? Soli Özel'in hayatı...
Okan Bayülgen'in sunduğu "Muhabbet Kralı" programında Suriye - Irak konusunda Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Soli Özel arasında yaşanan tartışma sonrasında ilber Ortaylı programı terk etti. Peki, Soli Özel kimdir, nereli, kaç yaşında? Soli Özel'in hayatı...
SOLİ ÖZEL KİMDİR?
Soli Özel, 1958 yılında İzmir’de doğmuş, Bennington College'da Ekonomi eğitimi aldıktan sonra Johns Hopkins Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler dalında master yapmıştır. Türk Yahudi kökenli bir akademisyen olan Özel, Orta Doğu politikaları üzerine uzmanlaşmıştır.
SOLİ ÖZEL KARİYERİ
Soli Özel, akademik kariyerine İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde başlamış ve burada öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Sabah gazetesinde uluslararası ilişkiler üzerine yazılar yazan Özel, 2009'dan itibaren Gazete Habertürk'te dış haberler müdürlüğü yapmıştır. 2010 yılında Kadir Has Üniversitesi'ne geçmiştir.
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