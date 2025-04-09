Didem Soydan’dan dikkat çeken boykot mesajı: 'Boykot bir duruştur'

Ünlü model Didem Soydan, “Boykot bir duruştur” diyerek sosyal medya hesabından yıllardır bazı markaları ve ürünleri bilinçli olarak tercih etmediğini açıkladı.

Didem Soydan’dan dikkat çeken boykot mesajı: 'Boykot bir duruştur'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 21:16

Ünlü model Didem Soydan, sosyal medyada yaptığı açıklamayla toplumsal konulara olan duyarlılığını ortaya koydu. Soydan, gençlik yıllarından bu yana sürdürdüğü boykot tavrını, “Boykot bir duruştur” sözleriyle savundu.

Modellik kariyerinin yanı sıra sosyal konulara duyarlılığıyla da tanınan Didem Soydan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 817 bin takipçisi bulunan Soydan, tüketim alışkanlıklarına yönelik yaptığı açıklamada, yıllardır çeşitli markaları ve ürünleri bilinçli bir şekilde boykot ettiğini söyledi.

“Yıllardır gitmediğim marketler, alışveriş yapmadığım markalar, dokunmadığım ürünler var” diyen Soydan, bu duruşun bir “trend” değil, uzun yıllardır benimsediği bir ilke olduğunu vurguladı. Soydan’ın bu paylaşımı, özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı.

Instagram hesabından “Boykot bir duruştur” ifadelerini kullanan ünlü model, hak aramanın ve tüketici olarak tepki göstermenin önemine dikkat çekti.


Etiketler: #Didem Soydan #BOYKOT #Instagram

İlgili Haberler

TİP, Karşıyaka'da 'Boykot Kafe' kurdu: Ev yapımı börek, kek ve çay...

TİP, Karşıyaka'da 'Boykot Kafe' kurdu: Ev yapımı börek, kek ve çay...
İstanbul'da üniversiteliler tutuklu arkadaşları için eylemde: YTÜ'de sınav boykotu, Boğaziçi'nde yürüyüş

İstanbul'da üniversiteliler tutuklu arkadaşları için eylemde: YTÜ'de sınav boykotu, Boğaziçi'nde yürüyüş
Saraçhane'den paylaşım yaptı: Didem Soydan'dan İmamoğlu'na destek!

Saraçhane'den paylaşım yaptı: Didem Soydan'dan İmamoğlu'na destek!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler