Didem Soydan’dan dikkat çeken boykot mesajı: 'Boykot bir duruştur'

Yayınlanma: 09.04.2025 - 21:16

Güncelleme: 09.04.2025 - 21:16

Ünlü model Didem Soydan, sosyal medyada yaptığı açıklamayla toplumsal konulara olan duyarlılığını ortaya koydu. Soydan, gençlik yıllarından bu yana sürdürdüğü boykot tavrını, “Boykot bir duruştur” sözleriyle savundu.

Modellik kariyerinin yanı sıra sosyal konulara duyarlılığıyla da tanınan Didem Soydan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 817 bin takipçisi bulunan Soydan, tüketim alışkanlıklarına yönelik yaptığı açıklamada, yıllardır çeşitli markaları ve ürünleri bilinçli bir şekilde boykot ettiğini söyledi.

“Yıllardır gitmediğim marketler, alışveriş yapmadığım markalar, dokunmadığım ürünler var” diyen Soydan, bu duruşun bir “trend” değil, uzun yıllardır benimsediği bir ilke olduğunu vurguladı. Soydan’ın bu paylaşımı, özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı.

Instagram hesabından “Boykot bir duruştur” ifadelerini kullanan ünlü model, hak aramanın ve tüketici olarak tepki göstermenin önemine dikkat çekti.