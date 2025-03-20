Saraçhane'den paylaşım yaptı: Didem Soydan'dan İmamoğlu'na destek!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 09:24

Güncelleme: 20.03.2025 - 09:24

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Ayrıca, İmamoğlu ve altı kişi hakkında "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla ayrı bir soruşturma açıldı. Şu an itibarıyla İmamoğlu da dahil olmak üzere 87 kişi gözaltında bulunuyor.

SARAÇHANE'DE PROTESTO GÖSTERİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gün içerisinde soruşturmalar ve gözaltılara tepki göstererek, tüm İstanbulluları 20.30'da Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde toplanmaya çağırdı. Çağrıya büyük bir kalabalık karşılık verdi. Toplananlar arasında CHP yöneticileri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye başkanları ve milletvekilleri de yer aldı.

DİDEM SOYDAN’DAN DESTEK MESAJI

Protestoya katılan ünlü model Didem Soydan, Saraçhane'deki kalabalık içinde çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabında "Korkma" notuyla paylaştı.

Daha sonra, "Ülkemiz için, adalet için oradaydık! Korkma." ifadelerini kullanan Soydan, "Mustafa Kemal Atatürk bize egemenliğin kayıtsız şartsız bizim olduğunu öğretti. Haksızlığın karşısındayım." mesajını verdi.

DİLEK İMAMOĞLU: "KABULLENİRSEK DEMOKRASİ ÖLÜR"

Protesto mitinginde ilk sözü Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu aldı. İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan 16 milyon İstanbullunun iradesidir. Bugün gözaltında olan hukuk devletidir, demokrasidir, adalettir. Size söz veriyorum, asla pes etmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Alnımız ak, başımız dik! Bunca suçu, hukuksuzlukları, adaletsizlikleri kabullenmiyoruz. Kabullenirsek demokrasi ölür."

Dilek İmamoğlu’nun ardından sözü CHP Genel Başkanı Özgür Özel aldı. Özel, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir çağrımız var. Dünya siyaseti, tek adamların ve diktatörlerin nasıl geldiğini ve ülkeleri felaketlere nasıl sürüklediğini yazmıştır. Onlara karşı başarısız olan mücadeleleri de anlatır. Ancak dünyada tek adamların ve diktatörlerin nasıl gittiği konusunda, geçmişte Arap Baharı gibi örneklerde görüldüğü üzere, milyonların sokağa inmesi dışında bir çare yoktur."

"Buradan Ekrem Başkan’ın selamıyla, bu tek adam rejiminden bıkanları, yoksulluktan, işsizlikten, güvencesizlikten, gelecek kaygısından bunalanları pazar sabahı sokaklara dökülmeye çağırıyorum. Cumhuriyet Halk Partilileri, cumhurbaşkanı adayını belirlemeye; olmayanları da diğer sandıkta dayanışmalarını göstermeye ve Ekrem Başkan’a sahip çıkmaya davet ediyorum."

"O zaman binler, on binler, on milyonlar, hep birlikte sokaklardayız, sandıklardayız. 86 milyonu isyan etmeye, sesini yükseltmeye, yanındakini ikna etmeye ve mücadeleye çağırıyorum. 23 Mart'ta Ekrem gelecek, dertler bitecek. 23 Mart sandığı, erken seçimin müjdecisidir."