'Dijital' rekabete yeni bir isim daha katılıyor: CNN+
Çevrim içi video akışı servislerinin rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, dünyaca ünlü haber kanalı CNN de, bu baharda CNN+ ismini taşıyan bir hizmet başlatacağını duyurdu. CNN+ aboneliğinin aylık 2,99 dolar (yaklaşık 42 TL) olması öngörülüyor.
Netflix, Amazon Prime Video, BluTV, HBO Max ile Hulu başlayan dijital video ve içerik akışı 'rekabetine' yeni bir isim daha katılıyor. Son olarak, CNN haber ve eğlence yayınlarını içerecek CNN+’ı başlatıyor.
Reuters’a göre, bahar aylarında yayına başlayacak olan yeni platformun aboneliği, lansmandan sonraki ilk dört haftada kaydolan kullanıcılar için indirimli olacak.
CNN+ aboneliğinin aylık 2,99 dolar (yaklaşık 42 TL) olması öngörülüyor.
ÜRÜN BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
CNN Dünya Ürün Başkanı ve CNN+ Genel Müdürü Alex MacCallum, “Sadece bir kez sunulacak yüzde 50 indirim, CNN+’ya ilgi duyan ve abone olmaya istekli olan herkesin platforma cazip bir fiyata, ömür boyu erişmesini sağlıyor” dedi.
Bir aylık promosyon döneminden sonra kaydolan kullanıcıları ise 5,99 dolarlık bir ücret bekliyor.
120 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPILDI
CNN+’da, canlı günlük haber programları, orijinal televizyon dizileri, gerçek suç programları ve yemek ya da seyahatle ilgili içeriklerin olacağı belirtildi. Bu programlar canlı, talebe bağlı ve etkileşimli olacak şekilde üç şekilde sunulacak.
LA Times’a göre, CNN, yeni platform için 120 milyon dolar yatırım yaptı ve kadrosuna Chris Wallace, Kasie Hunt ve Audie Cornish gibi canlı yüzler ekledi. CNN’in reklamlarla desteklenecek daha ucuz bir CNN+ sürümü sunmak için ek planları olduğu bildirilse de; bununla ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmadı.
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