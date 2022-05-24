Dikkat! Ayak ağrısının sebebi 'Freiberg' hastalığı olabilir
Ayaklarımızın, vücudumuzun tüm yükünü çektiğini, ancak genelde ihmal edilen bir organ olduğuna dikkat çekerek açıklamasına başlayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Nurhan Barutçu, ayak ağrılarının bir nedeni olan Freiberg hastalığını, ayak tarak kemiklerinde ölü doku oluşması olarak tanımladı.
Uzm. Dr. Nurhan Barutçu, Freiberg hastalığına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.
En çok 3. tarak kemiğinde meydana gelen rahatsızlığın, 6-20 yaş döneminde daha sık görüldüğüne vurgu yapan Dr. Barutçu, rahatsızlığın tekrarlayıcı travmalardan veya damarsal problemler nedeniyle oluşabildiğini kaydetti.
"KADINLARDA 3 KAT FAZLA GÖRÜLÜYOR"
Freiberg hastalığının tarak kemiklerinin zarar görmesiyle alakalı olduğunu anlatan Barutçu, hastalığın kadınlarda daha sık göründüğünden bahsetti. Barutçu hastalığın tedavi döneminde yüksek topuklu ayakkabılar kullanılmaması gerektiğini anlatırken, bilgilendirmesinde şu hususlara dikkat çekti:
“En çok ayaklara aşırı yüklenme nedeniyle tarak kemiklerinin zarar görmesi sonucu oluşuyor. Kadınlarda erkeklerden 3-4 kat daha sıktır. Tutulan bölgede yumuşak doku şişliği, ağrı olur. Ayak üzerine basınca ve parmakları hareket ettirince ağrı olur. Belirtiler birkaç haftada kaybolur. Tanısı için radyolojik görüntüleme yöntemleri kullanılır. Başlangıçta osteopeni (kemik yoğunluğunda azalma), sonrasında tarak kemiğinde düzleşme, düzensizlik ve dansite artışı görülür. İleri dönemlerde eklem aralığında daralma görülür. Tedavide erken dönemde ağrıyı hafifletmek için metatarsal yastık kullanılabilir. Alçak topuklu ayakkabılar ve istirahat önerilir. Yüksek topuklu ayakkabılarda kaçınılmalıdır.”
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