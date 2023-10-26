Dikkat! Duş başlığında gizlenen tehlike... Verem olabilirsiniz

Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:01

Güncelleme: 26.10.2023 - 14:01

Birçok insan, duş alırken temizlik ve hijyen konusunda hiçbir endişe taşımadan su altına giriyor. Çoğumuz, duş başlıklarının temiz olduğunu varsayarız. Ancak gerçek şu ki, bu başlıklar zaman içinde bakteri yuvası haline gelebilir. Duş başlıkları, özellikle Legionella bakterisi gibi patojenlerin barınabileceği ideal yerlerdir. Bu bakteri, Lejyoner hastalığı olarak bilinen ciddi bir solunum yolu enfeksiyonuna neden olabilir.

Duş başlıklarındaki kir ve bakteriler, su buharıyla birlikte havada dağılarak solunum yoluyla insanlara bulaşabilir. Sonuç olarak, duş alırken Legionella bakterisinin neden olduğu sağlık sorunlarına yakalanma riski var.

LEJYONER HASTALIĞI NEDİR?

Lejyoner hastalığı, Legionella pneumophila adlı bakterinin neden olduğu bir enfeksiyondur. Bu bakteri solunum yoluyla insanlara bulaşabilir ve ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, öksürük, kas ağrıları, baş ağrısı ve nefes darlığı bulunur. Lejyoner hastalığı, özellikle yaşlılar, sigara içenler, kronik akciğer hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için daha riskli olabilir.

NASIL BULAŞIR?

Lejyoner hastalığı, Legionella bakterisinin su buharı veya su damlacıkları içinde havada taşınması sonucu insanlara bulaşır. Bu bakteri, sıcak su depoları, duş başlıkları, buharlaştırma üniteleri, klima sistemleri ve benzeri su sistemlerinde çoğalabilir. Bu sistemlerde bakım ve temizlik eksikliği, Legionella bakterisinin büyümesine neden olabilir.

DUŞ BAŞLIKLARI VE LEJYONER HASTALIĞI İLİŞKİSİ

Duş başlıkları, su buharı üreten cihazlar olduğundan ve buharı soluyan kişilere Legionella bakterisi bulaşabilir. Bu nedenle, bu tür cihazların temizliği ve bakımı son derece önemlidir.





KORUNMA VE ÖNLEMLER

Lejyoner hastalığından korunmak için alınması gereken önleml şunlar olabilir:

Su sistemlerini düzenli olarak kontrol edin ve bakımını yapın.

Sıcak su depolarının temizliği ve sıcaklığı düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Duş başlıkları ve klimalar gibi su buharı üreten cihazlar düzenli olarak temizlenmelidir.

Büyük su sistemlerini düzenli olarak dezenfekte etmek, Legionella bakterisinin büyümesini engelleyebilir.

Özellikle risk gruplarına (yaşlılar, sigara içenler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar) daha fazla dikkat gösterilmelidir.



