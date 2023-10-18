Pandemiden sonra iki katına çıktı! Bu belirtiler varsa doktora görünün

Yayınlanma: 18.10.2023 - 13:10

Güncelleme: 18.10.2023 - 13:10

Özellikle koronavirüs geçiren kişilerde rastlanan Postural Ortostatik Taşikardi Sendromu (POTS), kalp hızında anormal artışı ifade ediyor. Peki, Postural Ortostatik Taşikardi Sendromu (POTS) nedir? POTS belirtileri nelerdir?

POTS NEDİR?

Postural Ortostatik Taşikardi Sendromu (POTS), bir tür otomatik sinir sistemi bozukluğu olan ve özellikle gençler ve genç yetişkinler arasında yaygın olarak görülen bir sağlık sorunudur. POTS, bireylerin vücut pozisyonlarını değiştirdiklerinde, özellikle ayakta durduklarında veya oturduklarında ayağa kalktıklarında, kalp hızlarının anormal bir şekilde hızlanmasıyla karakterize edilir. POTS hastaları, tipik olarak semptomlar yaşadıklarında (örneğin ayakta dururken) kan basıncının düşmesi ve kalp hızının artması gibi belirtiler gösterirler.

POTS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hızlı kalp atışı: Ayakta durma veya oturma sırasında kalp hızı anormal derecede artar.

Baş dönmesi ve bayılma: Ayakta dururken veya otururken baş dönmesi, bayılma veya bayılma hissi olabilir.

Bulanık görme: Görme bozuklukları ve odaklanma zorlukları yaşanabilir.

Yorgunluk ve halsizlik: Sürekli yorgunluk hissi ve enerji eksikliği POTS hastalarının ortak şikayetlerindendir.

Baş ağrısı: Şiddetli baş ağrıları ve migren benzeri belirtiler yaşanabilir.

Mide sorunları: Mide bulantısı, hazımsızlık ve kabızlık gibi sindirim sorunları görülebilir.

Eklem ağrıları ve kas ağrıları: Kaslarda ve eklem bölgelerinde ağrılar hissedilebilir.

POTS TEDAVİSİ

Sıvı ve Tuz Tüketimi: Yeterli su içmek ve tuz alımını artırmak, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir. Sıvı ve tuz dengesi, semptomların kontrol altında tutulmasında önemlidir.

Egzersiz: Fiziksel aktivite, POTS semptomlarını yönetmeye yardımcı olabilir. Fizyoterapistler, hastalara semptomlarına uygun egzersiz programları geliştirebilirler. Egzersiz, kasların ve kan damarlarının daha iyi çalışmasını teşvik edebilir.

İlaçlar: Bazı ilaçlar, semptomların yönetilmesine yardımcı olabilir. Örneğin, beta blokerler (kalp atış hızını düşüren ilaçlar) ve tuz hapları kullanılabilir. Ayrıca, vazodilatatörler (kan damarlarını genişleten ilaçlar) da semptomları hafifletmek için kullanılabilir.

Baskı Giysileri: Baskı giysileri, kan damarlarını sıkıştırarak kanın bacaklara ve üst gövdeye daha iyi pompalanmasına yardımcı olabilir.

Yatışma ve Yükselme Teknikleri: Ayakta veya otururken semptomların arttığı durumlarda, hastaların yatışması veya yatarken bacaklarını yukarı kaldırması tavsiye edilebilir.

Diğer Tedaviler: Biofeedback, akupunktur, ve diğer alternatif tedavi yöntemleri bazı hastalara yardımcı olabilir. Bu tedavilerin etkisi kişiden kişiye değişebilir.

POTS tedavisinde bir multidisipliner yaklaşım genellikle en etkili olanıdır. İlaçlar, yaşam tarzı değişiklikleri ve rehabilitasyon terapileri bir arada kullanılabilir. Tedavinin amacı, semptomları yönetmek ve hastaların günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmelerine yardımcı olmaktır.