Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: 'Hiç iyi değilim, boğuluyorum'

Kara para aklamak suçlamasından tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, ailesine gönderdiği mektupta herkesi özlediğini belirterek, “Hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 15:18
Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: 'Hiç iyi değilim, boğuluyorum'
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5 Kasım itibariyle eşi Engin Polat ile birlikte tutuklu olan Dilan Polat’tan yeni haber geldi.

Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Polat, sosyal medya hesabından Dilan Polat'ın kendilerine gönderdiği mektubun bir kısmını paylaşarak, Dilan Polat’ın zor günler geçirdiğini belirtti.

"HİÇ İYİ DEĞİLİM"

Dilan Polat'ın 18 Kasım'da yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Çok özledim be Kübra'm. Size gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada. Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra'm hepinizi çok seviyorum. Şuan saat 20:30 öyle sıkıldık ki dört duvar arasında Nilgün ile beraber yürüdük oda içerisinde bir ileri bir geri... Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten..."


Dilan Polat

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