Polat çiftinin avukatı anlattı: 'Dilan Polat'ın ruh hali iyi değil, hep aynı cümleyi tekrarlıyor'

Yayınlanma: 13.12.2023 - 12:50

Güncelleme: 13.12.2023 - 12:50

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, Haberler.com'dan Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

5 Kasım'dan beri tutuklu olan Dilan Polat hakkında konuşan Kaya, "Ruh halini sağlıklı bulmuyorum" dedi.

"DİLAN POLAT OĞLUNUN SÖZLERİNİ SAYIKLAYIP AĞLIYOR"

Çiftin MASAK raporuna göre gelirlerinin yüzde 90'ını internet üzerindeki satışlardan elde ettiğini söyleyen Kaya, "Kara para ve bahis suçuna dahil delil elde edilmedi. Vergiyi az ödemek için faturaları yüksek, satışları az gösteriyorlardı. Vergi suçu ağırlıklı olduğu için örgüt suçlaması da olmuyor" dedi.

Dilan Polat'ın ruh halinden bahseden Kaya, "Ben gittiğimde hep ağlıyor. Sohbet ediyoruz ama oğlunu sayıklayıp ağlıyor. Oğlunun ona söylediği cümleleri tekrarlıyor hep. Ben ruh halini çok sağlıklı bulmuyorum. Engin ile telefonla görüşüyor ara sıra" ifadelerini kullandı.



