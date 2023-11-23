‘Dilan Polat cezaevinde de gelir kapısı buldu’ iddiası!

Tutuklanmadan önce mallarına el konulan Dilan Polat iddialara göre kendisine hakaret eden 300 kişi için suç duyurusunda bulundu. Dosyalar açılıp ve uzlaşmaya gidilirse tek dosyadan en az 30 bin TL kazanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 10:35
‘Dilan Polat cezaevinde de gelir kapısı buldu’ iddiası!
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın davasını takip eden Gazeteci Emrullah Erdinç, Dilan Polat'ın cezaevindeyken de kendisine bir gelir kapısı bulduğunu anlattı.

Erdinç'in iddiasına göre, Dilan Polat ve ailesi sosyal medyada paylaşım yapan ve kendilerine göre hakaret olduğunu iddia ettikleri kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyor.

“GELİR ELDE EDEBİLİR”

Erdinç katıldığı televizyon programı yayınında şu ana kadar 300 dosyanın savcılıkta olduğunu ifade ederken "Dilan ve Engin Polat bu davalardan gelir elde edebilir. Tüm hesaplarına el konulmuş olması sebebiyle Polat ailesi buradan bir gelir elde edebilir" dedi.

Uzlaşmada ödenen rakamın minimum 30 bin TL olduğunu da ifade eden gazeteci bu ücrete zam geleceğini de söyledi. Emrullah Erdinç, "30 bin TL, şu anki dosya için söylüyorum 300 dosyadan 9 milyon TL eder. Legal para mı? Tamamen legal para!" dedi.


Emrullah Erdinç Dilan Polat dava

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