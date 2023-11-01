Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alınmıştı... Nedeni ortaya çıktı!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 12:51

Güncelleme: 01.11.2023 - 12:51

'Kara para aklama' suçundan haklarında soruşturma başlatılan ve MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat'ın dün gece gözaltına alınmasının nedeni ortaya çıktı.

"KAÇMAYA HAZIRLANDIKLARI YÖNÜNDE TESPİTLER NEDEN OLMUŞ"

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Polat ailesinin acil şekilde gözaltına alınmasının nedenini öğrendim. MASAK raporu daha hazırlanmamış. Hali hazırda Savcılık birden fazla Masak raporu bekliyor.

Buna rağmen neden gözaltı yapıldığını sorduğumda ise aldığım cevap, kayıtlı mernis adreslerin güncellenmesi, güncellenen adreslerin oturum olmayan boş adreslere taşınması ve kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler neden olmuş."