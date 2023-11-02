Dilan Polat ve Engin Polat sağlık kontrolünden geçirildi: 'Burası cildime iyi gelmiyor'

İstanbul'da dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçen Dilan Polat’ın polislerden cildi için vitamin istediği öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 07:56
Dilan Polat ve Engin Polat sağlık kontrolünden geçirildi: 'Burası cildime iyi gelmiyor'
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Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, dün gece düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri devam eden Polat çifti sağlık kontrolü için İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Polat çifti sağlık kontrolünün ardından tekrardan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine sevk edidi.

"BURASI CİLDİME İYİ GELMİYOR"

Öte yandan Polat çiftinin emniyetteki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi.

Polise, 'Kullanmam gereken ilaçlar var' diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.


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