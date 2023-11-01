Son Dakika: Engin Polat ve eşi Dilan Polat gözaltına alındı
Son dakika haberi... Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Bir süredir kamuoyunu meşgul eden ve kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat’ın, kısa süre önce İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce yakalanan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Geçtiğimiz günlerde şüphelilere ait 15 şirkette arama ve dijital materyallere el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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