Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu evleniyor!

Geçtiğimiz yıl kara para aklama soruşturması kapsamında kısa süreliğine tutuklanan Sıla Doğu, doğum gününde aldığı sürpriz evlilik teklifiyle bu kez mutluluk gözyaşlarıyla gündeme geldi.

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu evleniyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.05.2025 - 11:34

Geçtiğimiz yıl kara para aklama, vergi kaçırma, suç örgütü kurma ve gelirlerini aklama suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve ailesi uzun süre kamuoyunun gündeminden düşmemişti.

Soruşturma kapsamında Polat ailesinin evleri, iş yerleri ve dijital verilerine el konulmuştu. Bu süreçte Dilan Polat’ın ablası Sıla Doğu da bazı şirketlerde yönetici olarak yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınmış ve kısa bir süre tutuklu kalmıştı.

Cezaevi sürecinde kardeşi Dilan Polat'a destek olan ve yaşadığı duygusal anlarla dikkat çeken Sıla Doğu, serbest kalmasının ardından sosyal medyadaki aktif paylaşımlarına hızla geri dönmüştü.

Sıla Doğu, bugün kutladığı doğum gününde aldığı evlilik teklifiyle yeniden gündemde. Sosyal medya hesabından paylaştığı anlar kullanıcılar arasında şaşkınlık yarattı. Cezaevinden çıkalı henüz bir yıl bile olmamışken, bu kez sevinç gözyaşlarıyla gündeme gelen Sıla Doğu’nun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı.

Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulan bu sürpriz teklif, kamuoyunun dikkatini bir kez daha Polat ailesine çevirdi.


Etiketler: #Dilan Polat #Sıla Doğu

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