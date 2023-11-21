Dilan Polat'ın 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında 3 milyon 250 bin TL bağışladığı anlar yeniden gündem oldu

Yayınlanma: 21.11.2023 - 16:22

Güncelleme: 21.11.2023 - 16:25

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve toplamda 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için ortak bir yayın yapılarak depremzedeler için 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası başlatılmıştı.

Kara para aklama, vergi kaçırma gibi birçok suç iddiası ile tutuklanan Dilan Polat'ın da kayyım atanan şirketleri adına bağış yaptığı o yayın görüntüleri ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Dilan Polat, Türkiye Tek Yürek kampanyası yayınında 3.250.000 TL'lik bağış yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Deprem için toplanan paralar tam bir yılan hikayesine dönüşmüştü. Paraların bir kısmının yatırılmadığı uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin TL'nin, 74 milyar 118 milyon 164 bin TL'si hesaplara yatırıldı" demişti.

Böylece 41 milyardan fazla bağışın hala yapılmadığı ortaya çıkmıştı.