Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni iddialar: Paralar nerede?

Yayınlanma: 20.11.2023 - 16:18

Güncelleme: 20.11.2023 - 16:20

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dosyası gündemdeki yerini koruyor.

Dosyadaki en önemli gelişme, geçen hafta, son 3 yıldır ailenin muhasebe işlerine bakan avukat Ahmet Gün'ün etkin pişmanlık başvurusu oldu.

Ahmet Gün, Polatların para çarkına, kızı adına şirket kurarak katılmış bir isim.

AVUKAT GÜN HER ŞEYİ ANLATMIŞTI

Avukat Ahmet Gün, savcılık ifadesinde Polat ailesinin ticaretini anlatırken, "Mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır" dedi.

Gün, bu bilgiyi vermesine rağmen, sistemi tam olarak anlatmadı. Polat ailesinin para çarkına kızına şirket kurdururak katılan Gün, bu bilgiyle savcıyı tahliyeye ikna edemedi ancak yeni bilgiler vermesi de mümkün.

NTV'nin aktardığı habere göre; soruşturma dosyasında Polat ailesinin yakın tarihteki para kaynağı, internet satış platformundan ve bir ödeme sisteminden gelen gelir olarak görülüyor. Polat ailesi, bu geliri hızla nakite çeviriyor, gelirin altında faturalar kesiyor ve parayı şirketleri arasında dolaştırmaya başlıyor. Bu para, bahis geliri gibi görünmüyor.

"ŞİRKETLERİN HESABINA GİREN KAYNAĞI BELİRSİZ PARA"

Ahmet Gün, ifadesinde yasa dışı bahise işaret etti ancak yine ayrıntıya girmedi. Gün, savcıya şu iddiayı aktardı:

"Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir."

"Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir."

Gün'ün verdiği bilgiye göre, Polat ailesi bir internet alışveriş sitesinden, komisyonu kesildikten sonra önemli bir miktarda gelir elde etti. Gün, bu durumu şöyle aktardı:

"Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş., Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir. Rise And Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu, bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu."

"Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti, ben de kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışsınız' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi."

FATURALARI İPTAL ETMİŞLER

Gün, "80 milyon lira tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale konu mallar internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir" bilgisini de savcıya aktardı.

GÖZLER DUBAİ'YE ÇEVRİLDİ

Polat ailesinin milyonlarca liralık para trafiğini yönetmelerine karşılık şu an görünürde mal varlığı ve tasfiye halinde şirketleri var.

Önemli miktarda nakit paranın nerede olduğu bilinmiyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın polis kayıtlarında Gürcistan, Dubai ve Kıbrıs ziyaretleri görülüyor. Soruşturma sırasında kara para izini takip etmek için yurtdışına uzanmak gerekebilir.

Dilan Polat, suçlarını dolarla süslemeye Dubai'de başladı. Polat'ın sosyal medyada Dubai'de milyonlarca liralık pırlanta ile çekilmiş fotografları da bulunuyor.