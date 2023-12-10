Dilan Polat'ın yardımcısı Şule sınır dışı edildi: Uçaktan yaptığı paylaşım tepki çekti!

"Dilan Polat'ın kara kutusu" olarak anılan Özbekistan uyruklu Şule isimli yardımcı, fenomen çiftin çocuklarına bakmak üzere evlerinde yaşamaya devam ediyordu. En az Polat çifti kadar ünlü olan ve son olarak sınır dışı edilen Şule'nin uçaktan yaptığı paylaşım tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 09:39
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin çocukları, yardımcıları Şule'ye emanetti.

Çift cezaevine girdikten kısa bir süre sonra lüks evlerine akrabalarını topladığı ortaya çıkan Şule, sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

"Polatların kara kutusu" olarak anılan Özbekistan uyruklu Şule, Türkiye'de oturma izninin bittiği ortaya çıkınca gözaltına alındı.

Shaklo Khaydarova'nın (Şule) ikamet izninin bittiği, Nargiza Khaydarova'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Şule Türkiye'den sınır dışı edilerek memleketi Özbekistan'a döndü. Ülkesine giderken video çeken Şule, alnının akıyla gittiğini söyledi.

TikTok hesabından paylaşım yapan Şule, "Millet olarak rahatlayın ama bir şeyde unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum" ifadelerini kullandı.


Dilan Polat Şule

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