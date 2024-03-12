Yayınlanma: 12.03.2024 - 15:13

Güncelleme: 12.03.2024 - 15:13

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aksüyek, dizide Arzu rolüne hayat verecek ve Ateş Türk’ün (Burak Çelik) Fransa’dan gelen eski eşi olarak seyirci karşısına çıkacak. Peki, Dilara Aksüyek kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin Arzu'su Dilara Aksüyek kaç yaşında, nereli?

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Oyuncu Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk oyunculuk tecrübesini, 2012 yılında yayımlanan Evlerden Biri dizisinde "Filiz" karakteri ile yaşamıştır. 2013-2014 yılları arasında yayımlanan Merhamet adlı dizide Narin'in kardeşi "Şadiye" karakterini canlandırdıktan sonra Kadim Dostum adlı dizide "Deniz" karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırdı.