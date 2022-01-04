Metin Uca'dan, 'Biz size aşığız' diyen Erdoğan'a yanıt: 'Ben seni arayacağım'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası memur ve emekli zamlarını açıkladığı konuşmasında kullandığı "Biz size aşığız" sözü sosyal medyada gündem oldu. Sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Erdoğan'a esprili bir yanıt verdi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2022 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 3 Aralık akşamı gerçekleşti.
Memur ve emeklilerin merakla beklediği zam oranını açıklayan ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın "Biz size aşığız. Biz sizin dertliniz olan bir iktidarız" ifadeleri, sosyal medyada gündem oldu.
Erdoğan'a "Ben hiç aşık olmadım" sözleri hatırlatan yurttaşlar, hayat pahalılığı ile maaşlara yapılan zamları karşılaştırdı.
METİN UCA'DAN ESPRİLİ YANIT
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu ifadelerine bir yanıt da, ünlü sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca'dan geldi.
Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı bir haberi alıntılayan Uca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ben biraz yalnız kalmak, kafamı toparlamak istiyorum. Ben seni arayacağım."
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