Tayland'da düzenlenen Mister Global 2026 yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, Nijerya ve Filipinler temsilcilerini geride bırakarak dünya birincisi oldu ve Mister Global 2026 ünvanını kazandı. Peki, Dilhan Divrikli kimdir? Dünyanın en yakışıklı erkeği seçilen Dilhan Divrikli kaç yaşında, nereli?

DİLHAN DİVRİKLİ KİMDİR?

Dilhan Divrikli, 2026 yılında Türkiye’yi uluslararası erkek modelliği yarışmalarında temsil eden modeldir. Belçika’da doğan ve Brüksel’de yaşayan Divrikli, modellik kariyerine Top Model of Türkiye yarışmasında elde ettiği birincilikle dikkat çekti. Bu başarısının ardından Tayland’da düzenlenen Mister Global 2026 yarışmasına katılan Divrikli, 10 Ekim 2026’da gerçekleştirilen finalde dünya birincisi oldu. Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesiyle aile bağları bulunan genç model, modelliğin yanı sıra oyunculukla da ilgileniyor ve uluslararası bir kariyer hedefliyor.