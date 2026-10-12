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Ivan Kruzliak kimdir? Aston Villa - Fenerbahçe maçının hakemi Ivan Kruzliak nereli?

Ivan Kruzliak kimdir? Aston Villa - Fenerbahçe maçının hakemi Ivan Kruzliak nereli?

12.10.2026 11:35:00
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Haber Merkezi
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Ivan Kruzliak kimdir? Aston Villa - Fenerbahçe maçının hakemi Ivan Kruzliak nereli?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile deplasmanda oynayacağı maçı hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Peki, Ivan Kruzliak kimdir? Aston Villa - Fenerbahçe maçının hakemi Ivan Kruzliak nereli?

UEFA Şampiyonlar Lİgi'nin 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde UEFA, karşılaşmada görev alacak hakemleri açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Aston Villa-Fenerbahçe maçını Ivan Kruzliak yönetecek. Peki, Ivan Kruzliak kimdir? Aston Villa - Fenerbahçe maçının hakemi Ivan Kruzliak nereli?

IVAN KRUZLİAK KİMDİR? 

Ivan Kruzliak, 24 Mart 1984’te Slovakya’nın başkenti Bratislava’da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 42 yaşında olan hakem, uluslararası arenada yönettiği karşılaşmalarla tanınıyor.

IVAN KRUZLİAK’IN HAKEMLİK KARİYERİ

2005 yılında hakemliğe başlayan Kruzliak, 2009’da Slovakya 1. Ligi’nde görev almaya başladı. 2011 yılında FIFA hakemleri arasına giren Slovak isim; UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve milli takım karşılaşmalarında düdük çaldı. Uluslararası tecrübesiyle Avrupa futbolunun tanınan hakemleri arasında yer aldı.

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IVAN KRUZLİAK’IN FENERBAHÇE MAÇLARI KARNESİ

Slovak hakem Ivan Kruzliak, UEFA Avrupa kupalarında Fenerbahçe’nin üç karşılaşmasında görev yaptı. UEFA kayıtlarına göre bu maçlar ve sonuçları şöyle: 

- Krasnodar 1-0 Fenerbahçe: 16 Şubat 2017, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu.

- Lokomotiv Moskova 1-1 Fenerbahçe: 25 Şubat 2016, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşı.

- HJK Helsinki 2-5 Fenerbahçe: 26 Ağustos 2021, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşı.

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa-Fenerbahçe maçı 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'nin Birmingham kentindeki Villa Park'ta oynanacak.

Aston Villa-Fenerbaçe maçı TSİ 22.00'de başlayacak.

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