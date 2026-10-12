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Cem Öğretir kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Cem Öğretir kaç yaşında, nereli?

Cem Öğretir kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Cem Öğretir kaç yaşında, nereli?

12.10.2026 10:18:00
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Haber Merkezi
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Cem Öğretir kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Cem Öğretir kaç yaşında, nereli?

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu Cem Öğretir oldu. ATV ekranlarında yeni döneme hazırlanan yarışmayla birlikte ünlü haber spikerinin hayatı merak konusu haline geldi. Peki, Cem Öğretir kaç yaşında, nereli ve hangi kanalda görev yapıyor?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Cem Öğretir'in hayatı araştırılıyor. Peki, Cem Öğretir kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Cem Öğretir kaç yaşında, nereli?

CEM ÖĞRETİR KİMDİR?

Cem Öğretir, 10 Eylül 1973 yılında İngiltere'de doğdu. Öğretir, dört yaşına kadar burada yaşadı. Daha sonra ailesiyle Türkiye'ye döndü ve çocukluk ile gençlik yıllarını Eskişehir'de geçirdi. Cem Öğretir, Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden 1995 yılında mezun olduktan sonra profesyonel medya kariyerine başladı. 

CEM ÖĞRETİR'İN KARİYERİ

İlk olarak Show TV'de görev alan Öğretir, Mehmet Ali Birand'ın hazırladığı 32. Gün programının ekibinde çalıştı.

Meslek hayatı boyunca Star TV, CNN Türk, Kanal 1 ve Habertürk gibi televizyon kanallarında görev yapan Öğretir, farklı dönemlerde muhabirlik, editörlük ve haber sunuculuğu yaptı. CNN Türk'ten ayrıldıktan sonra sunuculuk ve etkili konuşma alanında eğitimler de verdi.

10 Ağustos 2009'da ATV Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlayan Cem Öğretir, haber sunuculuğu kariyerini bu kanalda sürdürdü. Öğretir, farklı şehirlerde düzenlenen etkinliklerde gençlerle bir araya gelerek sunuculuk ve iletişim üzerine eğitimler de veriyor.

CEM ÖĞRETİR'İN ÖZEL HAYATI

Cem Öğretir'in eşi, haber sunucusu ve yazar Seda Öğretir'dir. Çiftin bir kız çocuğu vardır.

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