Arka Sokaklar'da bir ayrılık daha: Ünlü oyuncu diziye veda etti

24 Ekim 2021 Pazar, 09:30

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar dün akşam 600. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Zafer Engin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Oya Okar ve Yiğitcan Ergin gibi isimlerin canlandırdığı dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde bir veda yaşandı.

Yeni bölümde, bir operasyonda düzenlenen saldırıda Ali karakteri, patlamada hayatını kaybetti. Cenaze ile İstanbul'a dönen Hüsnü, telefonda Mesut'a acı haberi verdi.

Mesut da Rıza Baba'nın evine giderek Pınar'a eski eşi Ali'nin şehit olduğunu söyledi.

Dizide Ali karakterini canlandıran Alp Korkmaz da, dizinin yayınlanan son bölümle diziye veda etti.

ALP KORKMAZ KİMDİR?

2 Mart 1981’de Ankara’da doğan Alp Korkmaz, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lise öğrenimini ise Çanakkale'de tamamladı.

Amerika'da üniversite hayatına başladı. University of South Florida Radyo Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra New York'a oyunculuk eğitimi almaya gitti.

New York'un en önemli Broadway müzikal okullarından Neighborhood Playhouse School of Theatre da eğitimini tamamladıktan sonra 2006 yazında Türkiye'ye döndü. Döneli henüz 1 ay olmasına karşın Türker İnanoğlu tarafından keşfedilen Korkmaz, Erler Filmin yapımcılığını üstlendiği Arka Sokaklar adlı dizide Ali karakterini canlandırmaya başladı.

2010 yılı Nisan ayının 2. haftasında askerlik nedeniyle diziden geçici bir süreliğine ayrıldı. Vatanî görevini (askerlik), 333. kısa dönem olarak Nisan 2010'da başlayıp Eylül 2010'da Bingöl'de tamamladı. Dizide keskin nişancı-komiser rolüne hayat verdi.

İlk sinema filmi 2009 yılında Ertekin Akpınar'ın yönettiği Melekler ve Kumarbazlar oldu. İkinci sinema filmi ise 2012 yapımı Laz Vampir Tirakula, 3. sinema filmi de Peri Masalı oldu. 2011 yılında Özgür Ozan ile birlikte bir reklamda rol aldı.

Arka Sokakların yayınlanan 600. bölümünde diziye veda etti.