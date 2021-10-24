Arka Sokaklar'da bir ayrılık daha: Ünlü oyuncu diziye veda etti
Kanal D'de yayınlanan fenomen dizi Arka Sokaklar'da Ali karakterinin patlamada hayatını kaybetmesiyle Alp Korkmaz diziye veda etti. Korkmaz, 2006 yılından bu yana dizide yer alıyordu.
Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar dün akşam
600. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Zafer Engin, Şevket Çoruh, Özgür
Ozan, Alp Korkmaz, Oya Okar ve Yiğitcan Ergin gibi isimlerin canlandırdığı
dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde bir veda yaşandı.
Yeni bölümde, bir operasyonda düzenlenen saldırıda Ali
karakteri, patlamada hayatını kaybetti. Cenaze ile İstanbul'a dönen Hüsnü,
telefonda Mesut'a acı haberi verdi.
Mesut da Rıza Baba'nın evine giderek Pınar'a eski eşi Ali'nin
şehit olduğunu söyledi.
Dizide Ali karakterini canlandıran Alp Korkmaz da, dizinin
yayınlanan son bölümle diziye veda etti.
ALP KORKMAZ KİMDİR?
2 Mart 1981’de Ankara’da doğan Alp Korkmaz, ilk ve orta
öğrenimini İstanbul'da, lise öğrenimini ise Çanakkale'de tamamladı.
Amerika'da üniversite hayatına başladı. University of South
Florida Radyo Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra New York'a oyunculuk
eğitimi almaya gitti.
New York'un en önemli Broadway müzikal okullarından
Neighborhood Playhouse School of Theatre da eğitimini tamamladıktan sonra 2006
yazında Türkiye'ye döndü. Döneli henüz 1 ay olmasına karşın Türker İnanoğlu
tarafından keşfedilen Korkmaz, Erler Filmin yapımcılığını üstlendiği Arka
Sokaklar adlı dizide Ali karakterini canlandırmaya başladı.
2010 yılı Nisan ayının 2. haftasında askerlik nedeniyle
diziden geçici bir süreliğine ayrıldı. Vatanî görevini (askerlik), 333. kısa dönem
olarak Nisan 2010'da başlayıp Eylül 2010'da Bingöl'de tamamladı. Dizide keskin
nişancı-komiser rolüne hayat verdi.
İlk sinema filmi 2009 yılında Ertekin Akpınar'ın yönettiği
Melekler ve Kumarbazlar oldu. İkinci sinema filmi ise 2012 yapımı Laz Vampir
Tirakula, 3. sinema filmi de Peri Masalı oldu. 2011 yılında Özgür Ozan ile
birlikte bir reklamda rol aldı.
Arka Sokakların yayınlanan 600. bölümünde diziye veda etti.
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