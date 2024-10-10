Diş fırçanız ve duş başlığınız virüs yuvası olabilir! Günlük eşyalarımızdaki virüsler antibiyotik direncine çözüm olabilir mi?

Yayınlanma: 10.10.2024 - 15:02

Güncelleme: 10.10.2024 - 15:09

Evlerimizdeki sıcak ve nemli ortamlar, mikroorganizmalar için mükemmel bir üreme alanıdır. Diş fırçalarımız ve duş başlıklarımızda bulunan virüsler, hastalık yapıcı değiller; aksine, bakterilere karşı savaşan doğal düşmanlar olan bakteriyofajlardır. Northwestern Üniversitesi'nin öncülüğünde yapılan bu çalışma, bağışıklık sistemimiz için büyük bir potansiyel taşıyan bu virüsleri gözler önüne serdi.

VİRÜSLER HAYATIMIZI MI KURTARIYOR?

Araştırma, diş fırçası ve duş başlıklarında bakteriyofaj (kısaca faj) olarak bilinen yüzlerce virüs türü tespit etti. Fajlar, bakterilere saldıran ve onları yok eden virüslerdir. Bu virüsler, antibiyotiklere dirençli bakterilerle mücadelede potansiyel bir çözüm olarak görülüyor. Araştırmayı yürüten Erica Hartmann, evlerimizdeki mikrobiyal çeşitliliğin ne kadar geniş olduğunu vurgulayarak, bu virüslerin bağışıklık sistemimize faydalı olabileceğini belirtti.

MİKROPLARIN GÜCÜ: BAKTERİLERE KARŞI SAVAŞIYORLAR

Hartmann, diş fırçası ve duş başlığı gibi günlük kullandığımız eşyaların üzerinde çeşitli bakteriyofajların bulunduğunu, ancak bu virüslerin bakterilerle savaştığını açıkladı. Araştırmada 614 farklı virüs tespit edildi, ancak sayının bundan çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Hartmann, “Bakteri her yerde var ve her bir bakteriyi yok etmek için potansiyel olarak yüzlerce virüs var” diyerek, mikropların doğal döngüdeki yerini vurguladı.

ANTİBİYOTİK DİRENCİNE ÇÖZÜM OLABİLİR

Bakteriyofajlar, antibiyotiklere karşı direncin arttığı günümüz dünyasında umut vaat eden bir çözüm olabilir. Fajlar, spesifik bakterileri hedef alarak sadece patojen bakterileri öldürebilirken, faydalı bakterileri koruma yeteneğine sahip olabilir. Bu, geniş spektrumlu antibiyotiklerin neden olduğu yan etkileri azaltabilir ve bağışıklık sistemimizi koruyabilir.