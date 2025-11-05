Diş minesini onaran yeni jel: Çürüklerin sonu mu geliyor?

Üniversitedeki uzmanlar, diş minesini güçlendirmek ve çürükleri önlemek için dünya genelindeki araştırmacılarla birlikte çalıştı.

Üniversitenin açıklamasına göre, protein bazlı bu madde bebeklerde mine gelişimini sağlayan "temel özellikleri taklit ederek" çalışıyor ve tükürükteki kalsiyum ve fosfat iyonları için bir "iskele" görevi görüyor.

Araştırmanın tüm bulguları Nature Communications adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yaklaşık 3,7 milyar insan ağız hastalıklarından mustarip ve mine aşınması bu durumun başlıca nedenlerinden biri.

Mine kaybı sonucu ortaya çıkabilecek sorunlar arasında enfeksiyonlar, artan hassasiyet ve diş kaybı yer alıyor; ayrıca bu durum diyabet ve kalp-damar hastalıkları gibi daha ciddi rahatsızlıklarla da ilişkilendiriliyor.

Florür vernikleri gibi mevcut tedaviler semptomları hafifletebiliyor ancak diş minesi doğal olarak kendini yenilemiyor.

Çalışmaya liderlik eden biyomedikal mühendisliği ve biyomalzemeler profesörü Alvaro Mata, geliştirilen yeni maddenin "kolay ve hızlı bir şekilde uygulanabildiğini" söyledi.

Prof. Mata, "Bu teknoloji, diş hekimi ve hastayı göz önünde bulundurarak tasarlandığı için çok heyecanlıyız" dedi.

İlk ürünü gelecek yıl piyasaya sürmeyi umduklarını belirten Prof. Mata, "Bu yenilik yakında dünya genelinde hastalara yardımcı olabilecek" diye konuştu.

Sheffield Üniversitesi klinik diş hekimliği fakültesinden biyomalzeme bilimi profesörü ve İngiliz Diş Hekimleri Birliği sağlık ve bilim komitesi üyesi Paul Hatton ise şunları söyledi:

"Dişleri onarmak için doğal mineyi yeniden oluşturmak, diş malzemeleri alanındaki bilim insanları için uzun zamandır bir tür çok önemliydi. Bu makale, bu hedefe yönelik heyecan verici bir atılımın gerçekleştiğini gösteriyor."



