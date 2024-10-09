Yayınlanma: 09.10.2024 - 09:42

Güncelleme: 09.10.2024 - 09:42

Milyonlarca aktif üyesi bulunan sesli, görüntülü ve yazılı olarak iletişim imkânı sağlayan Discord, özellikle son dönemde çocuklara yönelik şantaj, istismar gibi iddialarla sıkça gündeme geldi. Peki, Discord kapatıldı mı? Discord'a erişim engeli mi getirildi?

DİSCORD KAPATILDI MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a erişim engellenmesi kararı verildiğini bildirdi.

DİSCORD'A ERİŞİM ENGELİ Mİ GETİRİLDİ?

Adaleti Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu açıkladı. Tunç, söz konusu sosyal medya uygulamasının tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildiğini kaydetti.