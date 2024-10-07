Yayınlanma: 07.10.2024 - 10:01

Güncelleme: 07.10.2024 - 10:01

Sosyal medyada THY'nin iş ilanının ardından dispeçer lisansının ne olduğuna dair araştırmalar sıklık kazandı. Peki, Dispeçer lisansı nedir? Dispeçer lisansı nasıl alınır? Dispeçer lisansı başvuru şartları neler?

DİSPEÇER NE DEMEK?

Dispeçer; uçuşların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli uçuş planlamalarını yapan kişiye verilen unvandır. Uçuş harekât uzmanı olarak da bilinmektedir.

DİSPEÇER LİSANSI NEDİR?

Sivil hava araçlarının uçuş operasyonunun ulusal ve uluslararası sivil havacılık kurallarına uygun olarak planlanması, uygulanmasının takip edilmesi, yönetimi ve kontrolünü sağlamakla sorumlu lisanslı personeldir.

DİSPEÇER LİSANSI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

21 yaşından gün almış olmak, En az ön lisans programlarının birinden mezun olmak, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan veya denkliği belirlenen İngilizce sınavlarının birinden en az 50 veya eş değeri puan almak, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezlerinde yapılan muayene sonucunda, uçuş harekât uzmanı görevlerini yerine getirmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir fiziksel ya da akli hastalığa sahip olmadığını, merkezi sinir sisteminin normal olduğunu, gözlüklü ya da gözlüksüz en az 6/9 görme keskinliğine sahip olduğunu, yeterli işitme kapasitesine sahip olduğunu, kulak, burun ve boğaz fonksiyonlarının normal olduğunu belgeleyen sağlık kaydına sahip olmak.