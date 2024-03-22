Dişler kahvaltıdan önce mi sonra mı fırçalanır?

Çoğu kişinin diş fırçalama rutini farklıdır. En yaygın olanı ise, her sabah kahvaltıdan sonra ve her gece yatmadan önce dişleri fırçalamaktır. Peki, Dişler kahvaltıdan önce mi sonra mı fırçalanır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 11:49
Dişler kahvaltıdan önce mi sonra mı fırçalanır?
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Dişlerinizi fırçalamak, ağız hijyeni rutininizin en önemli adımlarından biri olduğuna hiç şüphe yok. Ancak bunu yanlış zamanda yapmak, bazı durumlarda dişlerinizin beyazlığını, sağlığını ve sağlamlılığını etkileyebilir. Peki, Dişler kahvaltıdan önce mi sonra mı fırçalanır?

DİŞLER KAHVALTIDAN ÖNCE Mİ SONRA MI FIRÇALANIR?

Kahvaltıdan hemen sonra nefesinizi tazelemek cazip gelse de, sabah ilk iş olarak dişlerinizi fırçalamak daha iyidir, çünkü kahvaltıda yediğiniz birçok yiyecek diş minenizi yumuşatabilir ve istemeden de olsa dişlerinize zarar vermenize neden olabilir.

DIŞ EMAYENİZE ZARAR VEREBİLİR

Yemek yedikten sonra dişlerinizi fırçalamak bakterilerle savaşmaya yardımcı olur ve diş minenizi hasardan korur, ancak bazı durumlarda tam tersi olabilir. Portakal suyu, greyfurt suyu ya da limon suyu gibi asidik bir şey yediğinizde veya içtiğinizde, bu gıdalardaki sitrik asit diş minesini geçici olarak yumuşatabilir ve yemekten hemen sonra fırçalamak diş minesini zayıflatabilir.

Kahvaltıda bir bardak portakal suyu içmeyi ya da suyunuza bir dilim limon eklemeyi seviyorsanız, diş minesine zarar vermemek için yaklaşık 30 dakika sonra dişlerinizi fırçalamak daha iyidir. Ve sabah çok vaktiniz yoksa kahvaltıdan önce dişlerinizi fırçalamanız daha mantıklı.

DİŞLERİNİZİN RENGİNİ ETKİLEYEBİLİR

Emaye dişlerinizi korur ve insan vücudundaki en sert doku olmasına rağmen yemekten hemen sonra fırçalamak bazı durumlarda ona zarar verebilir. Emaye olması gerektiği kadar güçlü olmadığında, dişlerinizi birçok yönden etkileyebilir ve onları lekelenmeye karşı daha savunmasız hale getirebilir.

DİŞLERİNİZİ DAHA HASSAS HALE GETİREBİLİR

Sıcak veya soğuk bir şey yediğinizde aniden keskin bir ağrı hissettiyseniz, bu dişlerinizin aşırı hassas olduğunun bir işareti olabilir. Diş hassasiyeti çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ve bunlardan biri zayıf diş minesidir. Bazı yiyecekleri yedikten hemen sonra dişlerinizi fırçalamak diş hassasiyetini artırabileceğinden, bu hoş olmayan yan etkiyi önlemek ve yemekten önce dişlerinizi fırçalamak daha iyidir. 

YEMEKTEN ÖNCE DİŞ FIRÇALAMAK TÜKÜRÜK ÜRETİMİNİZİ ARTIRIR

Uyanır uyanmaz dişlerinizi fırçalamak sabahları kendinizi daha dinç hissetmenize yardımcı olur ve aynı zamanda tükürük üretiminizi de hızlandırır. Tükürüğünüz antimikrobiyal maddeler içerdiğinden, yiyecekleri daha kolay parçalamaya yardımcı olur ve diş çürümesinden kaynaklı zararlı bakterileri doğal olarak öldürür.


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